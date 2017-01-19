Bar Psikoloğu, "Küçük Psikoloji Oyunları" isimli tek kişilik psikogösterisi ile BKM Mutfak Sahne'de…



"Yıllarca dinledi, şimdi anlatma sırası Bar Psikoloğu'nda...



"İnsanlar psikologa gitmiyorsa-gidemiyorsa psikolog insanlara gitsin" düşüncesinden hareketle oluşturulan bu 'drink and talk show' konsepti, insanların ihtiyacı olan 'basit ve küçük psikoloji' bilgileriyle birlikte, bir psikoloğun gözlem ve tespitlerini içeriyor. Mizah ile toplumumuzun absürd taraflarının irdelendiği bu konsept etkinlik, ülkemizde ve dünyada bir ilk olma özelliğine sahip.



İlk kısımda önemli gördüğü noktaları tiyatral bir dille anlatan psikoloğumuz, ikinci kısımda sizlerin sorularına cevap vermeye çalışıyor. "Hep bir psikoloğa şunu sormak istemişimdir!" dediğiniz sorularınızı da alın gelin, elimizde içeceklerimizle rahat bir ortamda psikoloji muhabbeti yapalım. Psikolog da rahatlasın siz de ..."