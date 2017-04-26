İspiyoncular, gammazcılar, gözcüler, ajanlar ve suratınıza gülüp arkanızdan iş çevirenler her yerde!



Hangisi dostunuz, hangisi düşmanınız bilmiyorsunuz...



Ama hepsiyle tanışmak zorundasınız!



Şehrin en harika insanlarını buluşturan, tanıştıran, en sıradışı etkinliği Bar Oyunu; şu zamanın ruhuna cuk oturan bir konsept ile karşınızda!



Bar Oyunu bu ay ilhamını; en çok okunan, okumayana da ısrarla okutulan George Orwell romanı 1984'ten (ve nice benzeri eserden) ilham alıyor!



Olaylar Teşvikiye'de sıcacık atmosferi ile kalpleri çalan, 40 yıllık dostlarla tanışmalık/buluşmalık, acayip keyifli mekan Dear Mom'da gelişiyor! Akşam pub'a adımınızı attığınız anda kendinizi sadece insanlar ile tanışarak sürdürebileceğiniz bir oyunun içinde bulacak ve en az sizin kadar harika onlarca insanla tanışacaksınız.



Bu ay çok eğlenmemiz lazım.



Çünkü;



Neşemizle güzeliz.



Birbirimizi tanıdıkça güçlüyüz.



Ve hepsinden önemlisi bahar geldi!



Giriş: 41 TL (İnternet ön satışı)



Kapıda: 50 TL



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Dear Mom



Mekan Adresi : Teşvikiye Mah. Av. Süreyya Ağaoğlu Sk. No: 35, Şişli İstanbul, 34365 Türkiye



Başlangıç Saati : 26.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 26.04.2017 23: 00: 00



Kategori : Bar Oyunu | 1984



Tür : Festival



Ücretlimi? : Hayır