Banyo Yaparken Fenalaşan Genç Kurtarılamadı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir ay sonra baba olması beklenen 23 yaşındaki genç, banyo yaparken fenalaşarak hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi'nde oturan Erhan Öztürk (23), akşam saatlerinde evde banyo yaparken aniden fenalaştı. Hemen hastaneye kaldırılan Öztürk yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Geçen yıl evlenen Erhan Öztürk'ün eşinin hamile olduğu ve bir ay sonra bir erkek bebeği dünyaya getirmesinin beklendiği öğrenildi.



Baba olma heyecanı yaşarken genç yaşta yaşamını kaybeden Erhan Öztürk, Nizamettin Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.



Erhan Öztürk'ün ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı bildirildi. - ORDU