Banyo Kazanı Patladı, Ev Harabeye Döndü

TOKAT'ın Niksar İlçesinde içeride kimsenin bulunmadığı sırada banyodaki kazanın patlaması sonucu ev harabeye döndü.



Olay, ilçe merkezi Fatih Mahallesi'nde yaşayan Osman Bolat'a ait evde meydana geldi. Evde kimsenin bulunmadığı sırada evin banyosundaki kazan bilinmeyen nedenle patladı. Patlama sonrası banyo ve yanındaki odanın duvarlarının yıkılırken, ev harabeye döndü. Patlama sesinden korkan çevredeki vatandaşlar ise durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Eve giren ekipler paniğe yol açan patlamanın, banyodaki kazanından kaynaklandığı belirledi. Basınçtan kaynaklı olduğu tahmin edilen patlamanın ardından ev kullanılamaz hale geldi.



Olay yerinde incelemelerde bulunan Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, "Şükürler olsun ki, aile bireylerimizin sağlıkları yerinde olması tek tesellimiz oldu. Hasar gören evimizde gerekli incelemede bulunduk. Kendilerine gerekli desteği vereceğiz" dedi.



- Tokat