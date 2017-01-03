Banvitli Oyuncular Öğrencilerin Misafiri Oldu

Spor Toto Basketbol Süper Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden Banvit Basketbol Kulübü aynı zamanda sosyal sorumluluk kapsamında da öğrencilerle bir araya gelmeye devam ediyor.



Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğe Banvit Genel Menajeri Turgay Zeytingöz, Banvit Baş Antrenörü Sasa Filipovski, oyuncular Jordan Theodore, Tolga Geçim ve Furkan Korkmaz katıldı.



Oldukça kalabalık olan salonda soru-cevap şeklinde düzenlenen panelde teknik ekip ve oyuncular öğrencilerin sorularını yanıtladı. Banvit BK Genel Menajeri Turgay Zeytingöz'ün açılış konuşmasını yaptığı konferansta öğrencilerin basketbol ve oyuncuların günlük yaşantıları ile ilgili sorular sorduğu panel oldukça keyifli anlara sahne oldu.



Banvit Baş Antrenörü Sasa Filipovski çeşitli soruları yanıtlarken şunları söyledi : "Sizler hayatınızın başındasınız. Asla hayallerinize koşmaktan vazgeçmeyin. Çünkü hayat sizi beklemez. Cesur olun ve vazgeçmeyin. Maçlarda yapılan tezahüratlar takımı çok olumlu etkiliyor. Taraftar sayesinde daha motive oluyoruz. Belki de Türkiye'deki en iyi taraftar grubuna sahibiz.



Türkiye'deki eğitim sistemi sporcuların sporu ve eğitimi bir arada sürdürmelerine uygun değil. Sporu tercih eden öğrenciler eğitimden uzak kalıyorlar. Spor liselerinin sayısının arttırılması gerekiyor. Dünya'da bu sorunu sadece Amerika çözebildi. Banvit Basketbol Kulübü'nde çok uygun şartlarda çalışıyoruz. Çok profesyonel çalışma ortamı var. Herkes işin en iyisini yapmaya çalışıyor. Görünmez kahramanlarımız var. Tabii ki tüm bunlar Banvit A.Ş sayesinde oluyor." dedi.



Banvit'in bir hafta önce Anadolu Efes'ten transfer ettiği Furkan Korkmaz ise ilk kez Bandırma'da böyle bir etkinliğe katıldığını belirterek : "Bandırma benim için yeni sayfa, Banvit'e gelmekten son derece mutluyum. Bizler Tolga ile beraber Türk Milli Takımının yeni jenerasyonuyuz. Bu yaz Türkiye'de yapılacak Avrupa şampiyonasında elimizden geleni yaparak en iyi neticeyi almak istiyoruz. Eğer basketbolcu olmasaydım mutlaka bilgisayar mühendisi olurdum." dedi.



Etkinliğin son bölümünde öğrencilerin isteğini kırmayarak Ankara'nın Bağları şarkısı eşliğinde oynayan Jordan Theodore ise renkli görüntülere sahne oldu. Oldukça keyifli geçen konferans fotoğraf çekimleri ile son bulurken İngilizce soru sorup çevirisini yapan öğrencilere de forma hediye edildi. - BALIKESİR