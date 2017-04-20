Banvitli Kızların Final Heyecanı

İZMİR'de başlattığı altyapı hamlesiyle öğrenci sayısını 350'ye çıkaran Banvit Basketbol Akademi'de yeni kurulan U16 kız takımı, Afyon'da yapılan bölge birinciliği maçlarını zirvede bitirerek, İskenedun'da yarın başlayacak Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.



Milli takıma da 2 oyuncu gönderen turuncu yeşilliler ilk müsabakasını yarın Adana Gündoğdu ile oynadıktan sonra, cumartesi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, pazar İstanbul Bayrampaşa Atletik ve pazartesi Rize Belediyesi ile karşılaşacak.



Banvit Basketbol Akademi Kurucusu Murat Aşkın, yapılanmaya gerçekçi hedeflerle başladıklarını belirterek, "Kurumsal yönetim ve doğru kadrolarla çalışarak hedefimize ilerliyoruz. Banvit İzmir ve Banvit İzmir Gelişim olarak 9 ayrı kategoride takımlarımız var. U16 Milli Takımı'na Aze Otman ve Nisa İnce'yi göndermemiz, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Gelecek sezon aynı ekiple Bölgesel Lig'de oynayacağız" dedi.



- İzmir