Banvit–yeşilgiresun Belediyespor: 91-71

SALON: Kara Ali Acar



HAKEMLER: Emin Moğulkoç (xxx), Halil Baldemir (xxx), Halit Can Cihan (xxx)



BANVİT: Muric (xx), Kulig (xxx) 11,Tolga (xxx) 8, Hasan (xx), Orelik (xxxx) 23, Metehan (xx), Merthan (xx) 1,Vidmar (xx) 2,Chappell (xxx) 13, Furkan (xxx) 9, Theodore (xxxx) 24



YEŞİLGİRESUN BELEDİYESPOR: Armstead (xxx) 12, Ömer (xx), Enes (xx) 2, Emircan (xx) 3, Okben (xxx) 10, Doğuş (xxx) 7, Murry (xxx) 9, Gıll (xxx) 16, Efe (xx) 1, Ivanov (xxx)11



1.DEVRE: 24-17 (Banvit)



DEVRE: 37-37



3.PERİYOT: 67-49 (Banvit)



SPOR Toto Basketbol Süper Ligi 15'inci Hafta karşılamasında evinde Yeşilgiresun Belediyespor'u konuk eden Banvit, özellikle son periyottaki baskılı oyunuyla karşılaşmayı 91-71 galip tamamladı.



İlk periyodun karşılıklı top kayıplarından sonra ilk sayı Banvit Muric'in 3 sayılık basketiyle geldi. Hücumlarını arttıran Yeşilgiresun Belediyespor Efe'nin art arda basketleriyle cevap verdi: 3-4 İlk 5 dakika konuk ekibin 7-8 üstünlüğüyle geçildi. Bu dakikadan sonra her iki ekip de skor üretmeye başladı. 8. dakika Tolga'nın dış atıştan basketiyle (18-12) Banvit'in önde bitirdi. Hızlı hücumlarla kolay sayılar bulan Banvit Doğuş'un 3 sayılık basketine rağmen periyodu: 24-17 önde bitirdi.



İkinci periyoda Banvit Furkan ile başladı. Ancak Banvit'in sık top kayıplarını konuk ekip Murry ile değerlendirince (26-20) Banvit mola aldı. Mola sonrası ilk hücumda Theodore yine top kaybı yaptı. Yeşilgiresun Belediyespor sert savunmasıyla Banvit'e uzun süre sayı imkanı vermedi. Devrenin bitimine 6.12 dakika kala Emircan ve Doğuş'un faul atışlarından farkı 3 sayıya (26-23) indirdi. 4 dakika sayı üretemeyen Banvit önce Kulig ile sonra Merthan'ın faul atışlarından basket bulunca rahatladı: 29-23. Devrenin bitimine 4 dakika kala Banvit Orelik ile konuk ekip te Gıll ve Armstead ile skor bulunca oyundan kopmadı. Devre bitime 22 saniye kala Kulig'in pota altı basketi ve 2 sayılık faul atışına Okben dış atıştan cevap verinde 37-37 eşitlikle bitti.



Çekişmeli geçen üçüncü periyodun ilk dakikalarında Gıll ve Muric'in basketleriyle Banvit 23. dakikaya 42-39 önde girdi. Ardından Orelik'in 3 sayılık basketi (45-39) konuk ekibe mola aldırdı. Mola sonrası karşılıklı basketlerle skor üreten her iki ekip oyunu giderek heyecanlı ve zevkli hale getirdi. Theodore'nin art arda 3 sayılık basketleriyle 26. dakikada 13 sayılık fark (56-43) yakalayan Banvit konuk ekibe bir süre sayı imkanı vermedi. Periyot Murry ve Ivanov ile skor bulan konuk ekibin basketlerine Banvit Theodore ve kenardan giren Furkan ile farkı giderek açtı ve periyodu 18 farkla 67-49 önde bitirdi.



Final periyoduna konuk ekip Armstead ile başladı Orelik dış atıştan cevap verdi: 70-53 Hızlı hücumlarla Furkan 3 kez potadan boş dönmeyince (75-54) konuk ekip mola aldı. Mola sonrası konuk ekip Gıll, İvanov ve Okben ile döndü: 75-58 Mola sırası Banvit'e geldi. Mola sonrası konuk ekip skor üretmeye başladı. Giderek serleşen karşılaşmanın 36. dakikasına Banvit Orelik ile döndü: 78-62 Bitime 3.53 dakika kala Murry dış atıştan skor üretince 17 sayılık fark 10 sayıya indi: 78-68 Mola sonrası Banvit Theodore ile 3 sayılık basketiyle döndü: 81-68 Banvit'i rahatlatan bu dakikadan sonra oyuna ağırlığını koyan Banvit özellikle Theodore ve Orelik'in skor üretmeye devam etti ve Yeşilgiresun Belediyespor'u 20 sayı farkla 91-71 yenerek ligin ilk yarısını 11 galibiyetle bitirdi.



Karşılaşmanın en skorer oyuncuları Banvit'te 24 sayı ile Theodore,23 sayı ile Orelik olurken Yeşil Giresun Belediyespor'dan da 16 sayı ile Gıll 12 sayı ile Armstead oldu.



- Bandırmabalıkesir