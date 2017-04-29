Banvit ve Iberostar Tenerife Avrupa'da İlk Peşinde

Basketbolda bu yıl ilk defa düzenlenen FIBA Şampiyonlar Ligi'nde finale kalan Banvit ile İspanyol ekibi Iberostar Tenerife, kupaya uzanarak tarihlerinde bir ilki gerçekleştirmek istiyor.



Tenerife kentinin ev sahipliğinde düzenlenen 4'lü Final organizasyonunda iki takım arasındaki final maçı, yarın TSİ 21.15'te oynanacak.



2004 yılından bu yana Türkiye 1. Basketbol Ligi'nde mücadele eden Bandırma kentinin basketbol kulübü Banvit, tarihinde üçüncü kez son dört takım arasına kaldığı Avrupa arenasında ilk final maçına çıkıyor.



İlk kez 2004-2005 sezonunda FIBA EuroCup Challenge'da yarı finale yükselen Balıkesir temsilcisi, Romanya'nın Asesofta takımına elenerek final şansını kaybetti. 2014-15 sezonunda ise FIBA Avrupa Kupası'nda aynı başarıyı tekrarlayan Banvit, bu kez Rusya'nın Khimki takımına yarı finalde elendi.



Bu yıl ilki düzenlenen FIBA Şampiyonlar Ligi'nde kaldığı 4'lü Final'in ilk maçında Fransa'nın Monaco takımını 83-74 yenerek finale kalan Banvit, bu sezonki formuyla göz dolduruyor.



Türkiye Kupası'nı kazanarak basketbol otoritelerinin takdirini alan Banvit, Avrupa arenasında da başarılı bir grafik ortaya koydu. A Grubu'nu 11 galibiyet ve 3 yenilgi ile ikinci sırada bitirerek üst tura çıkan Banvit, Alman takımlarından EWE Baskets'i son 16, MHP Riesen'i ise çeyrek finalde eleyerek 4'lü Final'e kaldı. Türk temsilcisi, bu sezon Avrupa'da oynadığı maçlarda toplam 14 galibiyet, 4 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.



Iberostar Tenerife en iyi sezonunu geçiriyor



İspanya'da ilk olarak 1939'da CB Canarias adıyla kurulmasına rağmen ekonomik nedenlerle iflas eden ve 1994'te yeniden faal sportif hayatına dönen Iberostar Tenerife, köklü tarihine rağmen Avrupa kupalarında en büyük başarısını bu sezon elde etti.



1977-1978 ve 1988-1989 o dönemki adıyla Koraç Kupası'nda mücadele eden ancak ilk turlarda elenen Iberostar Tenerife, üçüncü defa katıldığı Avrupa arenasında finale kalarak önemli bir başarıya imza attı.



Tenerife de Banvit gibi bu sezon FIBA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçlarda 14 galibiyet, 4 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. İspanya temsilcisi, bu sezon organizasyonda evinde oynadığı maçlarda sadece Sidigas Avellino ve SIG Strasburg takımlarına yenildi.



Öte yandan, her iki takımın bu sezon oynadıkları FIBA Şampiyonlar Ligi maçlarındaki ortalama istatistiklerinin birbirine çok benzerlik göstermesi dikkat çekti.



Banvit, ikilik atışlarda yüzde 53,2, üçlük atışlarda yüzde 35,1, faul atışlarında yüzde 67,8 isabet oranı yakalarken, savunma ribauntlarında yüzde 25,8, hücum ribauntlarında yüzde 9,5, asistlerde yüzde 20,3, top kayıplarında ise yüzde 12,6 oranında istatistikle mücadele etti.



Iberostar Tenerife ise ikilik atışlarda yüzde 52,3, üçlük atışlarda yüzde 37,3, faul atışlarında yüzde 76,8 isabet oranına ulaşırken, savunma ribauntlarında yüzde 24,5, hücum ribauntlarında yüzde 11,8, asistlerde yüzde 18,1, top kayıplarında ise yüzde 12,7 ile oynadı.