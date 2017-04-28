Banvit'ten Tarihi Başarı!finaldeyiz

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final maçında temsilcimiz Banvit, İspanya'da oynanan mücadeleyi 83-74 yenerek finale kaldı.



Jordan Theodore 21 sayıyla galibiyette büyük pay sahibi oldu.



Final 30 Nisan Pazar günü oynanacak. Banvit, Tenerife - Venezia maçının galibi ile final oynayacak.



Kaynak: Fanatik