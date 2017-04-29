Banvit'in Finaldeki Rakibi İspanyol Iberostar Tenerife Oldu
FIBA Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'in ilk maçında Fransız ekibi Monaco'yu 83 - 74 yenen Banvit'in finaldeki rakibi İspanyol takımı Iberostar Tenerife oldu.
FIBA Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'in ilk maçında Fransız ekibi Monaco'yu 83 - 74 yenen Banvit'in finaldeki rakibi İspanyol takımı Iberostar Tenerife oldu.
Yarı final maçında İtalya'nın Umana Reyer Venezia takımını 67-58 yenen İspanyol Iberostar Tenerife, finale yükseldi.
Turnuvada 30 Nisan Pazar günü TSİ 18.15'te Umana Reyer Venezia ile Monaco arasında 3'üncülük maçı yapılacak. Final karşılaşması ise TSİ 21.15'te Banvit ile Iberostar Tenerife takımları arasında oynanacak.
İSTANBUL / DHA