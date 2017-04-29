Banvit, İlk Peşinde

FIBA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Monaco'yu 83-74 yenip finale kalan Banvit'in sportif direktörü Turgay Çataloluk, "Bu yıl ilk kez düzenlenen FIBA Şampiyonlar Ligi'nde kupayı Türkiye'ye getirmek için şimdiye kadar yaptığımız gibi sonuna kadar mücadele edeceğiz." dedi.



Çataloluk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İspanya'nın Tenerife kentindeki FIBA Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde Monaco'yu yenmelerinin ardından yarın Iberostar Tenerife ile final oynayacaklarını hatırlattı.



Teknik yönetim ve oyuncuların şampiyonluk için büyük mücadeleler verdiğini aktaran Çataloluk, şöyle konuştu:



"Fransa Ligi'nde açık farkla lider bulunan Monaco'yu yenerek final oynama hakkını elde ettik. Elbette çok mutluyuz. Öncelikle bu performansı gösteren tüm teknik ekibimiz ve sporcularımızı kutluyorum. Şimdi önümüzde pazar günü Iberostar Tenerife ile oynayacağımız final maçı var. Tenerife takımı da sezon boyunca çok başarılı bir performans ortaya koydu ve buraya gelmeyi hak etti. Turnuvanın ev sahibi olarak kendi taraftarları ile dolu olacak bir salonda bu avantajlarını sonuna kadar kullanmak isteyeceklerdir. Final maçında işimizin daha zor olacağı açık. Bu yıl ilk kez düzenlenen FIBA Şampiyonlar Ligi'nde kupayı Türkiye'ye getirmek için şimdiye kadar yaptığımız gibi sonuna kadar mücadele edeceğiz. Sonuçta, oynayacağımız tek bir maçın ardından kazanılacak kupa bulunuyor."



Çataloluk, yarın oynanacak final karşılaşmasında tüm basketbolseverlerin ekran başından kendilerine destek vermesini istedi.