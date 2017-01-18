Banvit, İkinci Sıradaki Yerini Korudu

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 13. maçında Slovenya temsilcisi Helios Suns'u sahasında 74-56 yenen Banvit, haftayı ikinci sırada kapattı.

Banvit, İkinci Sıradaki Yerini Korudu

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 13. maçında Slovenya temsilcisi Helios Suns'u sahasında 74-56 yenen Banvit, haftayı ikinci sırada kapattı.

Haftaya Fransa temsilcisi Monaco'nun 2 puan gerisinde giren Bandırma ekibi, geçen maçta aldığı yenilginin ardından galip gelerek, grupta 23 puanla ikinci sıradaki yerini korudu.

Monaco ise Çek takımı Nymburk'a 76-66'lık skorla yenilerek, ikinci mağlubiyetini alsa da 24 puanla grup liderliğini sürdürdü.

Gruptaki diğer maçlarda İsrail ekibi Ironi Nahariya, Danimarka temsilcisi Bakken Bears'ı sahasında 101-62, Alman ekibi Fraport Skyliners ise deplasmanda Yunanistan ekibi Aris'i 64-58 yendi.

14. haftanın programı ve puan durumu

A Grubu'nun 14. haftasında 25 Ocak Çarşamba günü Fraport Skyliners-Ironi Nahariya, Monaco-Aris, Bakken Bears-Banvit ve Helios Suns-Nymburk müsabakaları oynanacak.

Grupta 13. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:



TakımOGMASYSP
1Monaco1311295485324
2Banvit13103103894223
3Nymburk1394105794822
4Aris1385101291221
5Fraport Skyliners136789791919
6Ironi Nahariya135894995418
7Helios Suns1321177788015
8Bakken Bears13112895117114

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