Banvit, İkinci Sıradaki Yerini Korudu

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 13. maçında Slovenya temsilcisi Helios Suns'u sahasında 74-56 yenen Banvit, haftayı ikinci sırada kapattı.



Haftaya Fransa temsilcisi Monaco'nun 2 puan gerisinde giren Bandırma ekibi, geçen maçta aldığı yenilginin ardından galip gelerek, grupta 23 puanla ikinci sıradaki yerini korudu.



Monaco ise Çek takımı Nymburk'a 76-66'lık skorla yenilerek, ikinci mağlubiyetini alsa da 24 puanla grup liderliğini sürdürdü.



Gruptaki diğer maçlarda İsrail ekibi Ironi Nahariya, Danimarka temsilcisi Bakken Bears'ı sahasında 101-62, Alman ekibi Fraport Skyliners ise deplasmanda Yunanistan ekibi Aris'i 64-58 yendi.



14. haftanın programı ve puan durumu



A Grubu'nun 14. haftasında 25 Ocak Çarşamba günü Fraport Skyliners-Ironi Nahariya, Monaco-Aris, Bakken Bears-Banvit ve Helios Suns-Nymburk müsabakaları oynanacak.



Grupta 13. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:









Takım O G M AS YS P 1 Monaco 13 11 2 954 853 24 2 Banvit 13 10 3 1038 942 23 3 Nymburk 13 9 4 1057 948 22 4 Aris 13 8 5 1012 912 21 5 Fraport Skyliners 13 6 7 897 919 19 6 Ironi Nahariya 13 5 8 949 954 18 7 Helios Suns 13 2 11 777 880 15 8 Bakken Bears 13 1 12 895 1171 14



