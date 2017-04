Banvit-Halk Enerji Ted Ankara Kolejlliler: 97-71

SALON: Kara Ali Acar



HAKEMLER: İsmail Aydın (xxx), Serhat Büker (xxx), Önder Yılmaz (xxx)



BANVİT: Doğukan (xx) 2, Muric (xxx)12, Kulig (xx)4, Hasan (xxx)15, Orelik (xxx)18, Erkin (xxx)16, Metehan (xx), Merthan (xx), Vidmar (xxx) 9, Chappell (xxx)8, Furkan (xxx) 8, Theodore (xxx) 5



HALK ENERJİ TED ANKARA KOLEJLİLER: Thomas (xxx) 8, Atilla (x), Sakut Taylan (xx) 4, Uğur (xx) 4, Yesekuan (xxx) 8, İsmail (xx)5, Yiğit (xx) 4, Hummer (xxx) 18, Morrison (xxxx) 20, Yiğit (xx)



1.PERİYOT: 30-24 (Banvit )



DEVRE: 55-40 (Banvit )



3PERİYOT: 75-52 (Banvit )



5 FAUL İLE ÇIKANLAR: Devin Robert Thomas 15.07 (diskalifiye) (Halk Enerji Ted Ankara Kolejliler)



Banvit, 28-30 Nisan 2017 tarihleri arasında İspanya'nın Tenerife şehrinde oynayacağı FIBA Şampiyonlar Ligi Final Four karşılaşmaları öncesi Spor Toto Basketbol Süper Ligi 27. Hafta karşılaşmasında Halk Enerji Ted Ankara Kolejliler takımını 97-71 yenerek moral depoladı.



İlk 5 dakikada Halk Enerji Ted Ankara Kolejliler Hummer ve Morrison ile skor üretirken Banvit 5. dakikayı Chappell, Orelık ve Vidmar sayılarıyla 15-9 önde geçti. Orelık'in 3 sayılık basketi konuk ekibe mola aldırdı. Periyodun bitimine 1 dakika kala Thomas skoru 24-24 eşitledi. Hızlı ve baskılı oyununu periyodun sonuna kadar sürdüren Banvit, Morrison'un basketlerine rağmen Furkan'ın son saniye turnike basketiyle ilk periyodu 30-24 önde bitirdi.



İkinci periyoda Banvit genç Erkin'in dış atışıyla başladı: 33-24 Konuk Ankara ekibi Thomas ve Hummer ile skor üretirken ilk kez oyunda uzun süre kalan genç Erkin Şenel bir kez daha dış atıştan takımını devrenin bitimine 5.08 dakika kala 40-33 öne geçirdi. Bu sırada topu yere vuran ve hakeme itiraz eden Devin Robert Thomas'a 2 kez teknik faul verilerek diskalifiye edildi. Devre hücumlarını çoğaltan Banvit'in Muric'in son saniye basketinden sonra15 sayı farkla, 55-40 üstünlüğüyle bitti.



Üçüncü periyodun ilk dakikalarında iki ekip de hücumlardan boş döndü. Ancak Banvit Muric turnikesi, ardından Theodore dış atıştan takımını iyice rahatlatan basketi kazandırdı: 60-40 Banvit karşılaşmanın 25'inci dakikasını Orelık'in asistini değerlendiren Chappel'in 3 sayılık basketiyle 67-44 geçti. Banvit'in baskısı altında geçen üçüncü periyot Hummer'in son saniye turnike basketi ardından Banvit'in 75-52 üstünlüğüyle bitti.



Final periyoduna konuk Ankara ekibi Yesukan'ın basketiyle başladı cevabı Hasan'dan dış atış gecikmedi: 78-54 Banvit de hızlı ve hırslı oyununu karşılaşmanın sonuna kadar sürdürünce müsabaka zevkli ve heyecanlı oynanmaya başladı. Karşılaşma Şenel ve Morrison'ın karşılıklı basketlerinden sonra Banvit 'in 97-71 galibiyetiyle sona erdi.



Karşılaşmanın en skorer oyuncuları Banvit'te Orelık 18, Erkin 16, Hasan 15 sayı üretirken, Halk Enerji Ted Ankara Kolejliler'de Morrison 20 Hummer 18 sayı ile oynadı.



