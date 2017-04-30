Banvit Finali İyi Yapamadı

Banvit, FIBA Şampiyonlar Ligi finalinde Tenerife'ye 63-59 kaybetti.

Banvit Finali İyi Yapamadı

Banvit, FIBA Şampiyonlar Ligi finalinde Tenerife'ye 63-59 kaybetti.

Kaynak: Dunya.com

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