Banvit Finale Yükseldi!

Banvit: 83 - Monaco: 74İspanya'nın Tenerife şehrinde düzenlenen FIBA Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'in ilk maçında Fransız ekibi Monaco'yu 83 - 74 yenen Banvit, finale yükselen ilk takım oldu.

Banvit Finale Yükseldi!

Banvit: 83 - Monaco: 74

İspanya'nın Tenerife şehrinde düzenlenen FIBA Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'in ilk maçında Fransız ekibi Monaco'yu 83 - 74 yenen Banvit, finale yükselen ilk takım oldu.

Salon: Santiago Martin Arena

Hakemler: Srdan Dozai (Hırvatistan), Marek Cmikiewicz (Polonya), Tomas Jasevicius (Litvanya)

Banvit: Muric, Theodore 21, Chappell 10, Orelik 16, Vidmar 12, Kulig 7, Tolga Geçim 4, Furkan Kormaz 13, Hasan Emir Gökalp

Monaco: Wright 7, Aboudou, Fofana 2, Medley 9, Shuler 20, Davies 5, Bost 10, Gladyr 8, Ouattara 11, Sy 2, Rigot, Ouattara

1. Periyot: 14-23

Devre : 37-45

3. Periyot: 55-53

Beş faulle çıkanlar: 39.38 Bost, 39.45 Gladyr (Monaco)

TENERİFE / DHA

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