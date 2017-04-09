Banvit-Fenerbahçe Maçının Ardından - Filipovski ve Obradovic

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe'ye 86-75 yenilen Banvit'in başantrenörü Sasa Filipovski, maçta savunmada ve hücumda istediklerini yapamadıklarını söyledi.



Filipovski, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Maalesef, özellikle ilk yarıda savunmada istediklerimizi yapamadık. Fenerbahçe bugün bizden daha iyi olan taraftı. Hücumda da topu iyi paylaşamadık. Topu çok fazla elimizde tuttuk. Son olarak Fenerbahçe'ye Euroleague'de Dörtlü Final yolunda başarılar diliyorum. Bizim zamanımız var." ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic ise Banvit'i, sezon boyunca ortaya koyduğu performans nedeniyle tebrik etti.



Obradovic'in maçla ilgili değerlendirmesi şöyle:



"Burada kazanmak için iyi basketbol ortaya koymamız gerekiyordu. Biz de bugün bunu gerçekleştirdik. Maçın başında ve ikinci devrenin başında gösterdiğimiz performansı saymazsak iyi bir basketbol oynadık. Oyuncularımı da gösterdikleri iyi mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Her iki takımın taraftarlarına da teşekkür ediyorum. Son olarak ise Banvit'e Tenerife'de oynayacakları Dörtlü Final için başarılar diliyorum."