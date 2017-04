Banvit - Fenerbahçe Maçının Ardından

Banvit'in Fenerbahçe'ye 75-86'lık skorla yenilmesinin ardından Baş Antrenörler mücadeleyi değerlendirdi.



OBRODOVİC: "GÜZEL BİR MÜCADELE OLDU"



Fenerbahçe Baş Antrenörü Zeljko Obradovic, basın toplantısında Banvit'i başarılarından dolayı tebrik etti. Obradovic, "Biz rakibimize büyük saygı duyarak geldik. Burada maç kazanmak istiyorsak iyi bir oyun ortaya koymalıydık. Gerçekten iyi bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Sadece belirli aralıklar dışında. Maçın en başında ve ikinci devrenin başında gösterdiğimiz performansı dışarı atarsak, genelde iyi bir oyun oynadık. Geri kalan sürede Banvit'i yenmek için gerekli basketbolu ortaya koyduk. Oyuncularımı gösterdikleri iyi mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Her iki takım Taraftarının sahada yarattığı çok güzel atmosfer için de çok teşekkür ediyorum. Banvit'e de başarılar" dedi.



FİLİPOVSKİ: "FENERBAHÇE ÇOK İYİ SAVUNMA YAPTI"



Banvit Baş Antrenörü Sasa Filipovski yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin sahada daha iyi mücadele ettiğine işaret etti. Filipovski Fenerbahçe'yi tebrik ederek "Sahada daha iyi mücadele eden ve istediklerini daha iyi gerçekleştiren bir Fenerbahçe vardı. İlk yarı savunmada istediğimizi yapamadık. Onların boş atışlar için alan yaratmalarına izin verdik. Fenerbahçe fiziksel olarak bizden daha iyi olan taraftı. Biz hücumda topu iyi paylaşamadık. Topu çok fazla elimizde tuttuk. Fenerbahçe gibi iyi savunma yapan ekibe karşı çok hızlı top paylaşımı yapmazsanız, kolay sayı bulma şansınız azalıyor."dedi. Açıklamasında Final Four ile ilgili de konuşan Filipovski "Bizim zamanımız var. Daha iyi hazırlanıp, Final Four'a hazır durumda gidebiliriz" diye konuştu.



