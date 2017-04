Banvit, Avrupa Öncesi Ted Koleji Ağırlıyor

Banvit'in 28-30 Nisan 2017 tarihleri arasında İspanya'nın Tenerife şehrinde oynayacağı FIBA Şampiyonlar Ligi Final Four karşılaşmaları sebebiyle cuma gününe alınan karşılaşma saat 18: 00'de başlayacak ve TBF TV'den naklen yayınlanacak.



Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 26 hafta geride kalırken Banvit'in Amerikalı yıldız oyuncusu Jordan Theodore 19 sayı ve 6,9 asist ortalaması yakaladı. Gediminas Orelik ise 5,2 ribaund ortalaması ile mücadele etti. Lig tarihinde toplam 440 maça çıkan ve 268 galibiyet elde eden Banvit yüzde 61 galibiyet yüzdesi tutturdu. Banvit ile Halk Enerji Ted Ankara Koleji lig tarihinde bu zamana kadar 15 kez karşılaşırken Banvit 12 karşılaşmadan galibiyet ile ayrıldı. Banvit kendi sahasında oynayacağı bu maçı taraftarının da desteği ile kazanmanın planlarını yapıyor. - BALIKESİR