Banvit-Aris: 95-94





HAKEMLER : Nicolas Maestre (xx), Mariuçs Ciulin (x), Janusz Calik (x)



BANVİT: Muriç (xx), Kulig (xxx)15, Tolga (xx)3, Emir (xx), Orelik (xxx)17, Vidmar (xxx)9, Chappell (xxxx)9, Furkan (xxxx)20, Theodore (xxxx)22



ARİS: Xanthopoulos (xx)2, Tsaırelis (xx)2, Jenkıns (xxx)18, Cummıngs (xxxx)19, Zaras (xxx)12, Mourtos (xx), Symtsak (xx)6, Buckner (xx), Jankovic (xx)5, Kavvadas (xxx)10, Dragıcevic (xxxx)20



1.PERİYOT : 21-16 Banvit



DEVRE: 45-38 Banvit



3.PERİYOT: 62-57 (Banvit )



NORMAL SÜRE 80-80



5 FAUL: 39.59Cummıngs, 41.48 Xanthopoulos (Aris), 44.07 Chappell 44.07 (Banvit )



FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 11'inci hafta karşılaşmasında Yunanistan'ın Aris takımını ağırlayan Banvit, uzatmanın son 1 saniyesinde Orelık'in basketiyle karşılaşmadan 95-94 galip ayrıldı.



Karşılaşmanın ilk basketi Aris'ten Jenkıns'ın dış atışından geldi: 0-3 Karşılıklı basketlerden sonra ilk 3 dakika Banvit'in 5-3 üstünlüğüyle geçildi. Orelık ve Kulig'in basketleriyle Banvit öne geçerken periyodu Dragıcevic'in basketi belirledi: 21-16



İkinci periyoda Banvit 10 sayılık farkla (26-16) başladı. 13. dakikasında giderek hızlanan oyunda basketler her iki ekipten de arka arkaya gelmeye başladı. Dragıcevic ile sayı üreten konuk ekip bitime 3.30 dakika kala farkı 5 sayıya indirdi: 35-30 Banvit, soyunma odasına Furkan Korkmaz'ın başarılı oyunuyla Kavvadas'ın son saniye basketine rağmen 45-38 önde gitti.



Üçüncü periyotta, Banvit'in 4 hücumdan da boş dönmesini Aris, Dragıcevic ve Jenkins ile değerlendirdi : 45-43 Baskısını arttıran Banvit periyotta ilk sayısını Theodore ile art arat arda 23. dakikada kazandı: 49-43 Her iki ekibin de son 2 dakikada öne geçme isteklerinde daha başarılı olan Banvit, periyodu Theodore'nin basketinden sonra 62-57 önde bitirdi.



Final periyoduna Banvit Kulig ile başladı: 64-57 Konuk ekip Cummıngs ve Dragıcevic ile skor üretirken baskılı oyununu sürdüren Banvit özellikle Theodore ve Furkan ile başarılı oldu. Skor bulmakta zorlanmaya başlayan Banvit 35. dakikaya Orelık ile 69-66 önde girdi. Banvit son 2 dakikada hücumlardan boş dönünce konuk ekip fırsatları iyi değerlendirdi. Nefeslerin kesildiği son 1 saniyede oyuna pota altında başlayan Banvit Orelık ile skoru eşitledi: 80-80 Orelık faul atışını kaçırınca karşılaşma 5 dakika uzadı.



Uzatma dakikalarında Banvit Chappell ile başladı: 82-80 Uzatmanın son 3 dakikasına seyircisiyle birlikte coşan Banvit 91-82 önde girdi. Ancak son 30 saniyede 2 kez top kaybeden Banvit maçı zora soktu. Herşey son saniyede belli oldu. Sert savunmasıyla Yunanistan'ın güçlü takımı Aris'e göz açtırmayan Banvit zorlu geçen karşılaşmadan Orelık'in son saniye basketiyle 95-94 galip gelerek ayrıldı.



Karşılaşmanın en skorer oyuncuları Banvit'den 22 sayı ile Theodore, 20 sayı ile Furkan olurken, Aris'den de 20 sayı ile Cummıngs 19 sayı ile Dragıcevic oldu.



- Bandırmabalıkesir