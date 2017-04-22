Banu Güven'in Gezi Hayali: Buradan Bir Gezi Çıkar Mı?
Referandum sonrası sokağa çıkan Banu Güven, eylemcilerin Gezi olaylarının yeniden çıkabileceğini düşündüğünü söyledi.
Referandum sonrası sokağa çıkan Banu Güven, eylemcilerin Gezi olaylarının yeniden çıkabileceğini düşündüğünü söyledi. 16 Nisan'da sandık başına giden Türk halkının tercihi 'evet' oldu. Sonuçları hazmedemeyen gruplar, sokağa çıkarak milletin iradesine gölge düşürmeye çalışıyor. Sokağa çıkan eylemcilerin arasına karışan gazeteci Banu Güven, olayları köpürtmeye çalıştı.'BURADAN BİR GEZİ ÇIKAR MI? '...