Bankaya 225 Bin Lira Borcu Olan İş Adamı Kendini 3 Yerinden Bıçakladı

Bursa'da, bankaya 225 bin liralık kredi borcu yüzünden kendisini 3 yerinden bıçaklayan iş adamı ağır yaralandı.



Olay, merkez Yıldırım ilçesi Zeyniler Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir gıda şirketinin sahibi olan S.K. (29) bir bankadan kredi çekti. 225 bin liralık borcunu ödeyemeyen ve bunalıma giren şahıs, aracında kendisini 3 yerinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri yönlendirildi. Yapılan müdahalenin ardından S.K., Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahsın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, olayla alakalı tahkikat başlattı. - BURSA