Bankaların Sistem Açığını Bulan Dolandırıcılar Adliyede

ADANA merkezli Van ve Ankara'da yapılan operasyonlarla gözaltına alınan bankaların sistem açığını bulup vadesiz hesaplardan toplam 9 milyon lira çektiği iddia edilen 2'si banka görevlisi 17 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.



Adana Cumhuriyet Savcılığı'na aralarında banka görevlilerinin de olduğu liderliğini S.B.K.'nın yaptığı bir çetenin vadesiz hesaplar üzerinden dolandırıcılık yaptığı ihbarında bulunuldu. Başlatılan soruşturma kapsamında çete lideri S.B.K. fiziki ve teknik takibe alındı. 'Pos tefeciliği' yaptığı belirlenen çete liderinin Ankara ve Van'da iki banka görevlisi ile irtibatlı olduğu ortaya çıkarıldı.



Banka görevlileri ile birlikte çalışan çete, kredi kartı çıkartan kişilere otomatik olarak vadesiz hesap açıldığını fark etti. ATM'den banka sistemlerinin bir açığının belirleyen çete, çok sayıda kişinin hesabından yaklaşık 9 milyon para çekip, kredi kartlarına yatırdıktan sonra bu kartların limitlerinin arttırdı. Fason şirketler kuran çete, bankalardan aldığı poslarla ATM'den ek hesaplardan kredi kartlarına aktarılan paraların da bu yöntemle pos cihazından alışveriş yapılıyormuş gibi göstererek çekti. Şüpheliler kredi kartlarıyla 1 milyon liralık otomobil, 2 milyon liralık altın almış gibi gösterdi.



KAÇAMADILAR



Çeteyle çalışan banka görevlileri, polisin yaptığı çalışmayı fark edip bankada bulunan paraları çete üyelerine aktararak Dubai'ye kaçma planı yaptı. Polis, 24 Nisan'da Adana, Ankara ve Van'da 26 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Gözaltına alınanlar emniyette sorguya alındı. Yapılan aramalarda ise çok sayıda kredi kartı, pos cihazı, başkasına ait kimlikler ele geçirildi. ATM'lerden çalınan 9 milyon liranın 6 milyon lirasının bulunduğu hesaplara bloke koyuldu. Emniyetteki sorguları tamamlanan 17 şüpheli, bugün sabah geniş güvenlik önlemi altında sağlık raporunun ardından adliyeye sevk edildi.



- Adana