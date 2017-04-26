Bankaların Korkulu Rüyası 'Binbir Surat' Lakaplı Duran Çakallar Yakalandı

"Binbir Surat" lakabıyla tanınan Duran Çakallar, sahte kimlik oluşturma konusunda profesyonelmiş bir isim.

Kimlik bilgilerine ulaştığı çok sayıda kişi adına sahte kimlik hazırladı. Bu kimliklerle kredi çeken, kimi zaman da kredi kartı alan Çakallar, bankaya her gidişinde farklı bir kıyafet ve farklı bir saç modeli kullandı.

YAKALANMAMAK İÇİN HER VURGUN SONRASI ADRES DEĞİŞTİRDİ

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre Çakallar, başkası adına çektiği her kredi sonrası, yakalanmamak için, adresini değiştirdi. Birçok kez de yakalandığında, yeğeni Duran R.'nin ismini vererek olay ile ilgisinin olmadığını anlattı.

YAKALANDIĞI SIRADA 300 BİN TL ÇEKME HAZIRLIĞINDAYDI

Ancak İstanbul Mali Polisi 5 yıl kadar önce, yapılan bir şikayet sonrası Çakallar'ı mercek altına aldı ve taşınmak üzere olduğu bir anda yakaladı. Çakallar tutuklanarak cezaevine konuldu. Çakallar, yakalandığı sırada başkaları adına 300 bin TL daha kredi çekme hazırlığındaydı.

AVUKATI DA DURUŞMADA ÖĞRENDİ

Çakallar ile ilgili "firar" olayı ise duruşma esnasında ortaya çıktı. Hâkim, duruşma öncesi Çakallar'ın izinli çıktığı ceza evine bir daha dönmediği bilgisini paylaştı. Çakallar'ın avukatı da duruşma esnasında bu durumdan haberdar oldu. Edinilen bilgilere göre, Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda tutulan Çakallar, bir haftalık özel izinle çıktı; ancak bir daha dönmedi. Firari konuma gelen Çakallar hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Çakallar, kimlik kontrolü sırasında yakalanarak tekrar cezaevine konuldu. Çakallar'ın halen Silivri 1 Nolu Kapalı Cezaevi'nde tutulduğu öğrenildi.

ÇOK SAYIDA DOSYASI VAR

Duran Çakallar hakkında açılmış çok sayıda dosya bulunduğunu belirten alacaklı bankalardan birinin avukatı Dağıstan Sincar "Müşteki olduğumuz iki ayrı devam eden, 10'u Yargıtay'da biri ise Bölge Adliye Mahkemesi'nde olmak üzere çok sayıda dosyası var. Duran Çakallar, bu dosyalarda 'sahtecilik' ve 'dolandırıcılık' yapmakla suçlanıyor. Uyguladığı yöntem ile çok sayıda kişinin de mağdur olmasına yol açtı. İnsanlar, hiç haberleri yokken üzerlerine kredi çekildi. Firarı sonrası yeniden yakalanması önemli. Yasadışı yollarla elde ettiklerini harcayacak zamanı da imkanı da olmayacak. Herkesin kişisel bilgilerine sahip çıkması, resmi kurumlar dışında paylaşmaması konusunda dikkatli olması gerekir" dedi.