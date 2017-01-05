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Bankalardaki Toplam Mevduat Arttı
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Bankalardaki Toplam Mevduat Arttı

Bankalardaki toplam mevduat 12 milyar lira artarak 1 trilyon 397 milyar liraya yükseldi.

Bankalardaki Toplam Mevduat Arttı

Bankalardaki toplam mevduat 12 milyar lira artarak 1 trilyon 397 milyar liraya yükseldi.

Kaynak: Dunya.com