HABER
SON DAKİKA
MANŞET
SEÇİM
FİNANS
VİDEO
SPOR
MAGAZİN
GAZETELER
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
Bankalardaki Toplam Mevduat Arttı
BİST
76.206 %0,08
DOLAR
3,6246 %1,46
EURO
3,8073 %1,63
PARİTE
1,0498 %0,12
ALTIN
136,69 %2,27
FAİZ
10,80 %1,12
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Üye Girişi
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları
Skrtel İkinci Devreden Umutlu
Yeni Sanayi Devriminde 10 Kilit Hedef
Bankalardaki Toplam Mevduat Arttı
5 Ocak 2017 Perşembe 15:02
Bankalardaki toplam mevduat 12 milyar lira artarak 1 trilyon 397 milyar liraya yükseldi.
Bankalardaki toplam mevduat 12 milyar lira artarak 1 trilyon 397 milyar liraya yükseldi.
Kaynak:
Dunya.com
Haberler
»
Ekonomi
»
Haber
[9132755] Dunya.com
2
24
14
380 iş adamı hakkında gözaltı kararı
İşte aile ödenekleri ile kim ne kadar alacak?
Çöpleri kullanarak üretiyorlardı! Zabıta bile inanamadı
Felç kalan işçiye bugüne kadar duyulmamış miktarda tazminat!
Trump'ın etkisi büyük oldu, piyango Türkiye'ye vurdu!
Yargıtay kararını verdi, unutanın işi bitti
Darbe davalarında ilk mahkumiyet! 2 komutana ağırlaştırılmış müebbet