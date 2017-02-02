Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Bankalardaki Altın Miktarı 51.6 Ton Oldu
Ara
BİST 86.848 %0,00
DOLAR 3,7722 %-0,00
EURO 4,0630 %-0,26
PARİTE 1,0767 %-0,02
ALTIN 146,28 %-0,50
FAİZ 11,18 %0,27
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Bankalardaki Altın Miktarı 51.6 Ton Oldu

Bankalardaki altın mevduatı 16.9 milyar lira olurken, altın miktarı 51.6 tona çıktı.

Bankalardaki Altın Miktarı 51.6 Ton Oldu

Bankalardaki altın mevduatı 16.9 milyar lira olurken, altın miktarı 51.6 tona çıktı.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>