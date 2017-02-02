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Bankalardaki Altın Miktarı 51.6 Ton Oldu
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İstanbul'da 119 Ürünün Fiyatı Arttı
Bankalardaki Altın Miktarı 51.6 Ton Oldu
2 Şubat 2017 Perşembe 11:48
Bankalardaki altın mevduatı 16.9 milyar lira olurken, altın miktarı 51.6 tona çıktı.
Bankalardaki altın mevduatı 16.9 milyar lira olurken, altın miktarı 51.6 tona çıktı.
Kaynak:
Dunya.com
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