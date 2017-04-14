Bankalara İlk Üç Ayda 187 Milyar Liralık Çek İbraz Edildi

TBB Risk Merkezi, Mart raporuna göre; yılın ilk üç ayında, bankalara 187 milyar TL tutarında çek ibraz edildi.



Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi, Mart ayının çek raporunu yayınladı. Rapora göre; 2017'nin ilk üç ayında bankalara ibraz edilen toplam çek tutarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 oranında artarak 187 milyar TL oldu. Toplam çek sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 azalarak 5,3 milyon adede ulaştı. Bir önceki yıla göre karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarında yüzde 18,5, adedinde yüzde 22,6 oranında azalış yaşandı. Aynı dönemde, karşılıksız işlemi yapılan 147 bin çekin parasal tutarı 5,4 milyar TL oldu. Karşılıksız işlemi yapılan 722 milyon TL tutarındaki 23 bin adet çek daha sonra ödendi.



Yılın ilk üç ayında karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı, tutar olarak geçen yılın aynı dönemine göre 0,8 puanlık azalışla yüzde 2,8 olurken, adet olarak 1,1 puanlık azalışla yüzde 2,9 seviyesine geriledi. Sırasıyla: İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir ve Bursa, tutar ve adet bazında en fazla karşılıksız çek işlemi yapılan iller oldu.



Tutar olarak, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu iller ise yüzde 12,4 ile Uşak, yüzde 10,5 ile Iğdır, yüzde 8 ile Ağrı, yüzde 7,6 ile Ardahan ve yüzde 6,8 ile Kars oldu.



Tutar olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 1,9 ile Karabük, yüzde 1,8 ile Kastamonu ve yüzde 1,6 ile Sinop oldu.



Adet olarak, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu il yüzde 6,2 oranla Iğdır oldu. Iğdır'ı sırasıyla, yüzde 5,8 ile Ağrı, yüzde 4,2 ile Bitlis, yüzde 4,1 ile Şanlıurfa, yüzde 4 ile Gaziantep takip etti. Adet olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 1,7 ile Isparta, yüzde 1,6 ile Çanakkale ve yüzde 1,5 ile Aksaray oldu. - İSTANBUL