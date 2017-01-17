Bankalara Geçen Yıl 21,2 Milyon Çek İbraz Edildi

Geçen yıl bankalara ibraz edilen çeklerin sayısı 2015 yıl sonuna kıyasla yüzde 7 azalarak 21,2 milyon adet oldu.



Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi, Aralık ayı çek raporunu yayımladı. Geçen yılın ocak-aralık döneminde, bankalara ibraz edilen çeklerin sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7 düşüşle 21,2 milyon adet olarak gerçekleşti. Bu çeklerin parasal tutarı yüzde 5 artışla toplam 706 milyar TL'ye ulaştı.



Aynı dönemde, parasal tutarı 27,4 milyar TL olan 778 bin adet çek için karşılıksız işlemi yapıldı. Bir önceki yıla göre karşılıksız çeklerin adedinde yüzde 0,3 ve tutarında yüzde 0,5 artış yaşandı. Öte yandan aynı dönemde karşılıksız işlemi yapılan 5 milyar TL tutarındaki 171 bin adet çek daha sonra ödendi.



2016'da karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı, adet bazında bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,3 puanlık artışla yüzde 3,7 ve tutar bazında 0,2 puanlık azalışla yüzde 3,9 olarak gerçekleşti.



Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin il bazında dağılımı



Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarı ve adedinin en fazla olduğu 5 il, sırasıyla İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir ve Bursa oldu. Tutar olarak, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu iller ise yüzde 9 ile Bilecik, yüzde 8,3 ile Ardahan, yüzde 7,8 ile Hakkari, yüzde 7,7 ile Iğdır ve Kırıkkale oldu.



Tutar olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en düşük olduğu iller Karabük, Edirne ve Çorum olarak kayıtlara geçti.



Adet bazında, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu 5 il sırasıyla yüzde 8,9 ile Hakkari, yüzde 8,1 ile Şırnak, yüzde 6,4 ile Mardin, yüzde 6,1 ile Kırıkkale ve yüzde 5,4 ile Iğdır ve Diyarbakır oldu. Adet olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en düşük olduğu illerin ise Çankırı, Sinop ve Kastamonu olduğu görüldü.