Bankalar Kredileri Azaltırken Eximbank Artırdı

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım bankaların ticari kredilerinin azaldığı dönemde Türk Eximbank'ın ihracatçılara kullandırdığı kredinin arttığını belirterek, "Eximbank olarak toplam ihracatın yüzde 23'ünü verdiğimiz destekle Güney Kore Eximbank'ından sonra ikinci sıradayız" dedi.



Ege Bölgesi Sanayi Odası, Türk Eximbank ile Kredi Garanti Fonu tarafından sanayiciye sağlanan finansman destekleri ve finansmana erişim konularındaki son düzenlemelerin ele alındığı seminerde konuşan Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, bankaların ticari kredilerinin azaldığı dönemde Türk Eximbank'ın ihracatçılara kullandırdığı kredinin arttığına dikkat çekti. Türk Eximbank'ın ihracatçılar açısından vazgeçilmez hale geldiğini ifade eden Yıldırım, "Türkiye'nin 2016'da yaptığı toplam ihracatın yüzde 23'ünü destekledi. Bunun 3'te 2'si kredi, diğer kısmı sigorta destekleri. 2017 yılında toplam ihracata verdiğimiz desteği yüzde 26 yapmak istiyoruz. Yılsonu itibarıyla ile 33 milyar dolarla kapattığımız desteği, 2017'de 40 milyar dolara çıkaracağız. Türk Eximbank'ı olarak dünyadaki eximbanklar arasında iyi bir yerdeyiz. Toplam ihracatın yüzde 23'ünü verdiğimiz destekle Güney Kore Eximbank'ından sonra ikinci sıradayız" diye konuştu.



"Önemli destekler sağlanıyor"



Küresel ekonomideki gelişmelerin finansmana erişimi her geçen gün zorlaştırdığını belirten EBSO Başkanı Ender Yorgancılar ise, "Türkiye olarak çok zor bir yılı geride bıraktık. Olağanüstü olayların yaşandığı, olağanüstü bir yıl olarak kuşkusuz 2016 tarih sayfalarında farklı yer alacaktır. İçerde yaşadıklarımıza küresel belirsizlikler de eklenince, firmalarımız açısından önünü görebilmek çok daha zor olmuştur. 2017 yılının ilk ayını geride bırakmaktayız ve görüyoruz ki, bu yıl da hiç kolay geçmeyecektir. O nedenle, özellikle de KOBİ'lerimizin istedikleri hamleleri tek başına yapması güçleşmektedir. Aslında son birkaç yıldır ülkemizde önemli destekler sağlanmaktadır. Ancak gerek tanıtımı gerekse anlaşılırlığı çok net olmadığı için ve bürokrasi yüzünden çok sıcak bakılmayabiliyor" dedi.



"Eximbank en kilit kurumlardan"



Bu zor günlerde özellikle yenilenen yapısıyla Kredi Garanti Fonu'nun işadamları için önem arz ettiğini anlatan Yorgancılar, Nefes Kredisi kapsamında şirketlere yüzde 9.9 faizle kredi imkanı tanıdıklarını ve 10 milyarlık kredi için bankalara teminatı, yüzde 85 oranında Kredi Garanti Fonu'nun sağladığını, bankaların burada riskinin ise yüzde 15 olduğunu hatırlattı. İçinde yaşanılan süreçte Eximbank'ın daha da önem kazandığını belirten Yorgancılar, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Belki de en kilit kurumlarından birisi Türk Eximbank'tır. Neden kilit? Çünkü, sınırların kalkması ile birlikte küreselleşen dünyada ticaret başka bir noktaya evrilmekte. Yeni dünya düzeninin en önemli yaklaşımlarından birisi de, artan jeopolitik birlikteliklerdir. Yani ülkeler ticari ve enerji ağırlıklı olmak üzere kıtalar arası anlaşmalara imza atmakta ve dışarıda kalan ülkeleri dolayısıyla firmaları ticaret noktasında sıkıştırmaktadır. TTIP, TPP, CETA bunlardan bazıları. Böyle bir sistem içerisinde özellikle de KOBİ'lerimiz için ihracat yapabilmek güçleştiği gibi ülkemiz için de döviz kaynakları azalmaktadır. Bu süreçte, KOBİ'lerin ihracat kapasitelerini genişletmesi, daha çok döviz getirmeleri çok önemli bir hale gelmiştir. İşte bu yüzden Türk Eximbank'ın küresel değişimler karşısında proaktif yaklaşımı dünden daha değerlidir."



KOBİ olmayanlar da Kredi Garanti Fonu'ndan yararlanıyor



Kredi Garanti Fonu Genel Müdürü İsmet Gergerli de EBSO üyelerine yaptığı sunumunda KGF'nin başta KOBİ'lere destek amacıyla yola çıkan bir kurum olsa da son düzenlemelerle KOBİ dışındaki işletmelerinde yararlandığı bir fon haline geldiği söyledi. Nefes Kredisi'nin KOBİ'lerin finansmana ulaşımının kolaylaştırılmasında başarılı bir örnek olduğunu dile getiren Gergerli, "Türkiye genelinde buna 27 bin işletme başvurdu. 21 bin 100'ü kabul edildi. Sadece 181 başvuru reddedildi. 500 milyon liralık mevduat karşılığında 5 milyar liralık bir hedef vardı. Bu hedefin 2,2 milyar lirası kullandırıldı. Kullanılmayan halen 2,8 milyar lira var" dedi.



Konuşmaların ardından Gergerli ve Yıldırım, EBSO üyelerinin sorularını yanıtladı. - İZMİR