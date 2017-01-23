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Bankalar Geç Likiditeden 26 Milyar Kullandı
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Bankalar Geç Likiditeden 26 Milyar Kullandı

Bankalar yüzde 10 faiz ile sağlanan geç likidite imkanından yaklaşık 25.75 milyar TL kullanım yaptı.

Bankalar Geç Likiditeden 26 Milyar Kullandı

Bankalar yüzde 10 faiz ile sağlanan geç likidite imkanından yaklaşık 25.75 milyar TL kullanım yaptı.

Kaynak: Dunya.com

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