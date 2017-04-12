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Bankalar Bt Güvenliğine Yatırım Yapıyor
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Bankalar Bt Güvenliğine Yatırım Yapıyor

Finans kuruluşları, siber saldırılara önlem almak için güvenlik yatırımlarını üç katına çıkardı.

Bankalar Bt Güvenliğine Yatırım Yapıyor

Finans kuruluşları, siber saldırılara önlem almak için güvenlik yatırımlarını üç katına çıkardı.

Kaynak: Dunya.com

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Finans