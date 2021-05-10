Bankalar açık mı son dakika - Tam kapanmada bankalar kaçta açılıyor, kaça kadar açık?

Bugün bankalar açık mı sorusu gündemin merak edilen başlıkları arasında. Peki, tam kapanmada bankalar açık mı olacak? Bankalar açık mı? Bugün bankalar açık mı? Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan sokağa çıkma yasağı genelgesi kapsamında bankaların çalışma saatleri hakkında detaylı bilgiler

29 Nisan ile 17 Mayıs arası 17 günlük Tam kapanma kararı alındı. Bankalar açık mı? Tam kapanmada bankalar açık mı sorgusu başladı. Tam kapanma sürecinde bankaların çalışma süreciyle ilgili detaylar da belli oldu. 81 İl Valiliğine Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesinde bankaların çalışma şekline de verildi. Peki, tam kapanmada bankalar kapalı mı, açık olacak mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

BANKALAR AÇIK MI?

Bankalar 10.00-16.00 saatleri arasında sayıları yönetim tarafından belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personel ile hizmet verecek.



Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla), 10.00-16.00 saatleri arasında sayıları Banka yönetimlerince belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personel ile hizmet verecek olan banka şubeleri ile çalışanları muaf olacak.

AKBANK KAÇTA AÇILIYOR?

Kısmi kapanma süreci için Akbank tarafından yapılan açıklama şöyleydi:

"Sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 12 Nisan 2021 Pazartesi tarihinden itibaren şubelerimizde 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vereceğiz."

GARANTİ BANKASI MESAİ SAATLERİ

"Değerli Müşterilerimiz, Şubelerimiz 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren geçici olarak 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.30 saatleri arasında hizmet vermeye başlayacak. Sağlıklı günler dileriz"

QNB FİNANSBANK KAÇTA AÇILIYOR?

QNB Finansbank tarafından kısmi kapanma sürecinde banka çalışma saatleriyle lgl yapılan açıklama şöyleydi:

"Değerli müşterilerimiz, 12 Nisan 2021 tarihinden itibaren tüm şubelerimiz 10.00-12.30 ile 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecektir"

ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

"Banka şubeleri 10.00-16.00 saatleri arasında, sayıları banka yönetimlerince belirlenecek şekilde ve makul sayıda personel ile hizmet verecektir. Banka müşterileri bölgelerindeki açık şubelere ilişkin bilgiye ilgili bankaların internet sitesi ve diğer iletişim kanallarından ulaşabilirler." ifadelerine yer verildi.

DENİZBANK KAÇTA AÇILIYOR?

Türkiye Bankalar Birliği'nin tam kapanma sürecinde bankaların çalışma saatleriyle ilgili yaptığı açıklamada "Banka şubeleri 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet vereceği söylenmişti.

Denizbank tarafından -müşterilerine gönderilen bilgi mesajında Denizbank şubelerinin 06-07-10-11 Mayıs tarihlerinde 09.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında, 12 Mayıs 2021 tarihinde ise09.00-12.30 arasında hizmet vereceği duyuruldu.

BAZI SEKTÖRLER HARİÇ TÜM İŞ YERLERİ KAPALI OLACAK

Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında yukarıda belirtilen temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan iş yerleri dışında tüm ticari işletme, iş yeri ve/veya ofisler kapalı olacak olup uzaktan çalışma haricinde yüz yüze hizmet verilmeyecek.

KAMUDA DÖNÜŞÜMLÜ ÇALIŞMA SİSTEMİNE GEÇİLECEK

Tam kapanma sürecinde sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında hizmetlerin sürdürülebilmesi için gerekli olan asgari personel seviyesine düşülecek (asgari personel seviyesi toplam personel sayısının % 50'sini aşmayacak ölçüde) şekilde uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya geçilecek.

Bu dönemde;

Uzaktan ve dönüşümlü çalışmaya tabi kamu personeli, herhangi bir özel muafiyete sahip olmamaları nedeniyle diğer vatandaşlarımızın tabi olduğu esaslar haricinde ikametlerinden ayrılmayacaklar.

Kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binalarında/yerlerinde görev alacak kamu personeli için yetkili yönetici tarafından bu durumu ortaya koyan görev belgesi düzenlenecek ve görevli olduğu zaman dilimi içerisinde ikameti ile işyeri arasındaki güzergahla sınırlı şekilde muafiyete tabi olacak.