Bankalar açık mı? Arefe günü bankalar açık mı 2021? 11 Mayıs bankalar açık mı, kaçta açılıyor?
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Bankalar açık mı? Arefe günü bankalar açık mı 2021? 11 Mayıs bankalar açık mı, kaçta açılıyor?

Bankalar açık mı? Arefe günü bankalar açık mı 2021? 11 Mayıs bankalar açık mı, kaçta açılıyor?
Haberler.com / Ramazan Eles - Haberler | Gündem

11 Mayıs bankalar açık mu? Arefe günü bankalar açık mı 2021? 11 Mayıs bankalar açık mı, kaçta açılıyor? Tam kapanma döneminde bankaların kaçta açılıp kaçta kapanacağı sık sık sorgulanıyor. Kamu kurumlarında yapılacak bayram tatili nedeniyle gözler bankaların çalışma günlerine çevrildi. Peki 11 Mayıs bankalar açık mı? Pazartesi bankalar çalışıyor mu? İşte detaylar...

11 Mayıs banka çalışma saatleri | 29 Nisan Perşembe akşamı başlayan tam kapanma 17 Mayıs Pazartesi sabah 05.00'te sona erecek. 13, 14 ve 15 Mayıs tarihlerinde ise ramazan bayramı idrak edilecek. Tam kapanmada bankalar hizmet vermeye devam ediyor. Peki, bayram haftasında bankalar açık mı?

11 Mayıs bankalar açık mı?

Kamu kurum ve kuruluşlarında 10 Mayıs ve 11 Mayıs tam gün, 12 Mayıs Çarşamba ise yarım gün tatil olacak. Kamuda 9 gün resmi tatilken, bankalar bayram haftasında çalışacak. 10, 11 ve 12 Mayıs tarihlerinde bankalar hizmet verecek. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu'nda yaapılan açıklamada İçişleri Bakanlığının Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi hükümleri ve Bakanlığın açıklamaları uyarınca 3-15 Mayıs'ta yapılacak emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemelerinin, salgın tedbirlerine uyulmak üzere yoğunluğun önüne geçilerek daha güvenli ve kolay şekilde yapılabilmesini sağlamak amacıyla TBB Yönetim Kurulu tarafından şube çalışma saatlerine ilişkin bir tavsiye kararı alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Buna göre üyeler, açık olacak şubelerinde yeteri kadar personel bulundurmak üzere müşteri kabul saatlerini 6, 7, 10 ve 11 Mayıs'ta saat 09.00-12.30 ve 13.30-16.30, arife günü olan 12 Mayıs'ta saat 9.00-12.30 olarak belirleyebilecektir. Diğer günlerde şubelerde 10.00-16.00 saatlerinde hizmet verilmeye devam edilecektir. Toplumun, kendisinin ve çalışanların sağlığının korunmasına azami ölçüde çaba gösterilmesini teminen banka müşterilerinin; işlemlerinde ATM, internet ve mobil bankacılığı gibi şube dışı kanalları tercih etmelerini arz ve teşekkür ederiz" denildi.

Ramazan Eles
Gündem Editörü
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