Bankada Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Adıyaman'da, faaliyet gösteren bir bankada müşteri olarak bekleyen bir şahıs onlarca kişinin arasında bir şahsın silahlı saldırına uğrayarak yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Sümer Meydanında faaliyet gösteren bir banka içerisinde olan Zeki Akgün'ün yanına isminin S.Ç, olduğu iddia edilen bir şahıs yaklaştı. Banka içerisinde bulunan onlarca kişinin yanında belinde bulunan silahını çıkaran şahıs bankada sıra bekleyen Zeki Akgün'ün bacaklarına ateş etti. Bacaklarından yaralanan Akgün kanlar içerisinde yere yığılırken isminin S.Ç olduğu iddia edilen şahıs ise hızla olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Daha sonra olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken yaralı Akgün, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen S.Ç'nin ise yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.



Aynı zamanda yaşanan olayın geçtiğimiz günlerde 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga olayının devamı olduğu belirtildi.



Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN