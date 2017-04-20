Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Bankacılıkta Şube Azaldı, Çalışan Arttı
Ara
BİST 91.690 %0,98
DOLAR 3,6330 %-1,09
EURO 3,9066 %-0,73
PARİTE 1,0744 %0,31
ALTIN 149,36 %-1,23
FAİZ 11,32 %0,27
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Bankacılıkta Şube Azaldı, Çalışan Arttı

Mart itibarıyla bankacılık sektöründe şube sayısı azalırken, çalışan sayısı arttı.

Bankacılıkta Şube Azaldı, Çalışan Arttı

Mart itibarıyla bankacılık sektöründe şube sayısı azalırken, çalışan sayısı arttı. Çalışan sayısında düşüş eğiliminin sona ermesinde ise KGF desteğiyle verilen krediler önemli bir rol oynadı.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Kredi, Erbaş, Er, Asker