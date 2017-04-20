Bankacılıkta Şube Azaldı, Çalışan Arttı
Mart itibarıyla bankacılık sektöründe şube sayısı azalırken, çalışan sayısı arttı.
Mart itibarıyla bankacılık sektöründe şube sayısı azalırken, çalışan sayısı arttı. Çalışan sayısında düşüş eğiliminin sona ermesinde ise KGF desteğiyle verilen krediler önemli bir rol oynadı.
Kaynak: Dunya.com
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