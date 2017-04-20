Bankacılıkta Kredi Hacmi Arttı
BDDK, bankacılık sektöründe toplam kredi hacminin 14 Nisan itibariyle 1 trilyon 887,9 milyar liraya yükseldiğini açıkladı.
BDDK, bankacılık sektöründe toplam kredi hacminin 14 Nisan itibariyle 1 trilyon 887,9 milyar liraya yükseldiğini açıkladı.
Kaynak: Dunya.com
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