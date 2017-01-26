Bankacılık Sektörünün Mevduatı Azaldı

Bankacılık sektörü toplam mevduatı, 20 Ocak'la biten haftada 9 milyar 321,8 milyon lira azalarak 1 trilyon 523,6 milyar liraya geriledi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.



Buna göre bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) 20 Ocak ile biten haftada 9 milyar 321 milyon 846 bin lira azalış görüldü. Söz konusu haftada 1 trilyon 523 milyar 681 milyon 711 bin liraya gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 0,61 azaldı.



Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,58 azalışla 835 milyar 901 milyon 87 bin liraya, YP cinsinden mevduat yüzde 1,03 azalışla 604 milyar 383 milyon 943 bin liraya düştü.



Yıllık bazda bakıldığında 20 Ocak ile biten haftada bankalardaki TL cinsi mevduatta yüzde 16 ve yabancı para mevduatta ise yüzde 22,17 artış kaydedildi.



Söz konusu dönemde, yurt içi yerleşiklerin mevduat bankalarındaki toplam TL mevduatı yüzde 0,71 azalarak 771 milyar 364 milyon 483 bin liraya geriledi. Yurt içi yerleşiklerin mevduat bankalarındaki toplam YP mevduatı da bir haftada yüzde 1,11 değer kaybederek 508 milyar 841 milyon 135 bin lira düzeyine düştü.



Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri



Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,17 düşüşle 323 milyar 563 milyon 462 bin lira, taksitli ticari krediler yüzde 0,31 artışla 212 milyar 313 milyon 526 bin lira oldu. Bu dönemde kredi kartı harcama tutarı yüzde 1,06 azalarak 97 milyar 576 milyon 312 bin liraya geriledi. Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 153 milyar 337 milyon 261 bin lirası konut, 5 milyar 940 milyon 448 bin lirası taşıt ve 164 milyar 285 milyon 753 bin lirası diğer kredilerden oluştu.



Geçen yılın aynı dönemine göre mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 11,59, taksitli ticari krediler yüzde 14,09 ve kredi kartı harcama tutarı yüzde 8,71 arttı.



Kredi kartı harcama tutarının 47 milyar 4 milyon 304 bin lirası taksitli, 50 milyar 572 milyon 8 bin lirası taksitsiz gerçekleşti.



Kredi hacmi arttı



Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi (TCMB dahil), 20 Ocak ile biten haftada 5 milyar 339 milyon 173 bin lira arttı. Böylece söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 1 trilyon 736 milyar 823 milyon 234 bin liradan 1 trilyon 742 milyar 162 milyon 407 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacminde, bir önceki haftaya kıyasla yüzde 0,31, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 19,25 artış kaydedildi.



Verilen kredilerin 1 trilyon 702 milyar 80 milyon 127 bin lirası mali olmayan kesime, 40 milyar 82 milyon 280 bin lirası da mali kesime kullandırıldı.



Dönemler itibarıyla toplam kredi hacmi ve toplam mevduat şöyle:





Tarih Toplam kredi hacmi (Bin TL) Toplam mevduat (Bin TL) 29.01.2016 1.462.789.790 1.258.974.840 26.02.2016 1.474.594.121 1.279.441.104 25.03.2016 1.468.915.369 1.288.647.084 29.04.2016 1.484.170.580 1.288.438.548 27.05.2016 1.518.355.284 1.320.095.429 24.06.2016 1.522.248.065 1.327.349.789 29.07.2016 1.545.761.251 1.335.183.830 26.08.2016 1.551.697.474 1.354.228.937 30.09.2016 1.573.138.811 1.352.997.267 28.10.2016 1.592.377.343 1.378.096.664 25.11.2016 1.649.953.804 1.436.515.549 30.12.2016 1.686.908.873 1.472.896.004



06.01.2017 1.699.385.304 1.485.580.644



13.01.2017 1.736.823.234 1.533.003.557 20.01.2017 1.742.162.407 1.523.681.711