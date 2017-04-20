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Bankacılık Sektörünün Mevduatı Arttı
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Bankacılık Sektörünün Mevduatı Arttı

Bankacılık sektörü toplam mevduatı, 14 Nisan ile biten haftada 9 milyar 350 milyon 860 bin lira artarak 1 trilyon 563 milyar 962 milyon 408 bin liraya ulaştı.

Bankacılık Sektörünün Mevduatı Arttı

Bankacılık sektörü toplam mevduatı, 14 Nisan ile biten haftada 9 milyar 350 milyon 860 bin lira artarak 1 trilyon 563 milyar 962 milyon 408 bin liraya ulaştı.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.


Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalar arası dahil) 14 Nisan ile biten haftada 9 milyar 350 milyon 860 bin liralık artış kaydedildi. Söz konusu haftada 1 trilyon 563 milyar 962 milyon 408 bin liraya yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 0,60 arttı.


Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,51 artışla 851 milyar 96 milyon 154 bin liraya, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,22 artışla 629 milyar 551 milyon 904 bin liraya çıktı.

Yıllık bazda bakıldığında 14 Nisan ile biten haftada bankalardaki TL cinsi mevduatta yüzde 16,97 ve yabancı para mevduatta yüzde 23,81 artış kaydedildi.

Söz konusu dönemde, yurt içi yerleşiklerin mevduat bankalarındaki toplam TL mevduatı yüzde 1,46 artarak 783 milyar 287 milyon 929 bin liraya yükseldi. Yurt içi yerleşiklerin mevduat bankalarındaki toplam YP mevduatı da bir haftada yüzde 0,49 artarak 534 milyar 484 milyon 929 bin liraya ulaştı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri


Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,72 yükselişle 339 milyar 679 milyon 740 bin lira, taksitli ticari krediler yüzde 3,72 artışla 262 milyar 180 milyon 960 bin lira oldu. Söz konusu dönemde kredi kartı harcama tutarı da yüzde 0,32 yükselişle 100 milyar 542 milyon 953 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 162 milyar 682 milyon 540 bin lirası konut, 5 milyar 813 milyon 583 bin lirası taşıt ve 171 milyar 183 milyon 617 bin lirası diğer kredilerden oluştu.


Geçen yılın aynı dönemine göre mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 15,50, taksitli ticari krediler yüzde 38,54 ve kredi kartı harcama tutarı da yüzde 8,98 arttı.


Kredi kartı harcama tutarının 47 milyar 268 milyon 35 bin lirası taksitli, 53 milyar 274 milyon 918 bin lirası taksitsiz gerçekleşti.


Kredi hacmi arttı


Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi (TCMB dahil), 14 Nisan ile biten haftada 8 milyar 716 milyon 975 bin lira arttı. Böylece söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 1 trilyon 798 milyar 752 milyon 492 bin liradan 1 trilyon 807 milyar 469 milyon 467 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacminde bir önceki haftaya kıyasla yüzde 0,48, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 21,74 artış kaydedildi.


Verilen kredilerin 1 trilyon 769 milyar 198 milyon 123 bin lirası mali olmayan kesime, 38 milyar 271 milyon 344 bin lirası da mali kesime kullandırıldı.


Dönemler itibarıyla toplam kredi hacmi ve toplam mevduat şöyle:

TarihToplam kredi hacmi (Bin TL)Toplam mevduat (Bin TL)
29.01.20161.462.789.7901.258.974.840
26.02.20161.474.594.1211.279.441.104
25.03.20161.468.915.3691.288.647.084
29.04.20161.484.170.5801.288.438.548
27.05.20161.518.355.2841.320.095.429
24.06.20161.522.248.0651.327.349.789
29.07.20161.545.761.2511.335.183.830
26.08.20161.551.697.474 1.354.228.937
30.09.2016 1.573.138.811 1.352.997.267
28.10.20161.592.377.3431.378.096.664
25.11.20161.649.953.8041.436.515.549
30.12.20161.686.908.8731.472.896.004

27.01.20171.764.908.9701.537.716.959
24.02.20171.724.170.5261.491.217.073

31.03.2017 1.782.745.072 1.536.453.863

07.04.20171.798.752.4921.554.611.548
14.04.2017 1.807.469.467 1.563.962.408

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