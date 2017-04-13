Bankacılık Sektörünün Mevduatı Arttı

Bankacılık sektörü toplam mevduatı, 7 Nisan ile biten haftada 18 milyar 157 milyon 685 bin lira artarak 1 trilyon 554 milyar 611 milyon 548 bin liraya ulaştı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.



Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) 7 Nisan ile biten haftada 18 milyar 157 milyon 685 bin liralık artış kaydedildi. Söz konusu haftada 1 trilyon 554 milyar 611 milyon 548 bin liraya yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 1,18 arttı.



Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,75 artışla 838 milyar 416 milyon 263 bin liraya, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,34 artışla 628 milyar 160 milyon 302 bin liraya çıktı.



Yıllık bazda bakıldığında 7 Nisan ile biten haftada bankalardaki TL cinsi mevduatta yüzde 16,73 ve yabancı para mevduatta yüzde 24,29 artış kaydedildi.



Söz konusu dönemde, yurt içi yerleşiklerin mevduat bankalarındaki toplam TL mevduatı yüzde 0,73 artarak 771 milyar 888 milyon 128 bin liraya yükseldi. Yurt içi yerleşiklerin mevduat bankalarındaki toplam YP mevduatı da bir haftada yüzde 1,34 artarak 531 milyar 887 milyon 812 bin liraya ulaştı.



Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri



Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,33 yükselişle 337 milyar 266 milyon 143 bin lira, taksitli ticari krediler yüzde 3,77 artışla 252 milyar 785 milyon 318 bin lira oldu. Söz konusu dönemde kredi kartı harcama tutarı da yüzde 1,39 azalarak 100 milyar 226 milyon 744 bin liraya geriledi.



Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 161 milyar 619 milyon 544 bin lirası konut, 5 milyar 804 milyon 737 bin lirası taşıt ve 169 milyar 841 milyon 862 bin lirası diğer kredilerden oluştu.



Geçen yılın aynı dönemine göre mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 14,58, taksitli ticari krediler yüzde 34,38 ve kredi kartı harcama tutarı da yüzde 8,78 arttı.



Kredi kartı harcama tutarının 47 milyar 121 milyon 743 bin lirası taksitli, 53 milyar 105 milyon bin lirası taksitsiz gerçekleşti.



Kredi hacmi arttı



Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi (TCMB dahil), 7 Nisan ile biten haftada 16 milyar 7 milyon 420 bin lira arttı. Böylece söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 1 trilyon 782 milyar 745 milyon 72 bin liradan, 1 trilyon 798 milyar 752 milyon 492 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacminde, bir önceki haftaya kıyasla yüzde 0,90, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 21,76 artış kaydedildi.



Verilen kredilerin 1 trilyon 760 milyar 420 milyon 543 bin lirası mali olmayan kesime, 38 milyar 331 milyon 949 bin lirası da mali kesime kullandırıldı.



Dönemler itibarıyla toplam kredi hacmi ve toplam mevduat şöyle:





Tarih Toplam kredi hacmi (Bin TL) Toplam mevduat (Bin TL) 29.01.2016 1.462.789.790 1.258.974.840 26.02.2016 1.474.594.121 1.279.441.104 25.03.2016 1.468.915.369 1.288.647.084 29.04.2016 1.484.170.580 1.288.438.548 27.05.2016 1.518.355.284 1.320.095.429 24.06.2016 1.522.248.065 1.327.349.789 29.07.2016 1.545.761.251 1.335.183.830 26.08.2016 1.551.697.474 1.354.228.937 30.09.2016 1.573.138.811 1.352.997.267 28.10.2016 1.592.377.343 1.378.096.664 25.11.2016 1.649.953.804 1.436.515.549 30.12.2016 1.686.908.873 1.472.896.004



27.01.2017 1.764.908.970 1.537.716.959 24.02.2017 1.724.170.526 1.491.217.073



31.03.2017 1.782.745.072 1.536.453.863



07.04.2017 1.798.752.492 1.554.611.548