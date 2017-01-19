Bankacılık Sektörünün Mevduatı Arttı

Bankacılık sektörü toplam mevduatı, 13 Ocak'la biten haftada 47 milyar 422,9 milyon lira artarak 1 trilyon 533 milyar liraya çıktı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.



Buna göre bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) 13 Ocak ile biten haftada 47 milyar 422 milyon 913 bin lira artış görüldü. Söz konusu haftada 1 trilyon 533 milyar 3 milyon 557 bin liraya çıkan bankacılık sektörü toplam mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 3,19 arttı.



Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,49 artışla 840 milyar 785 milyon 245 bin liraya, YP cinsinden mevduat yüzde 8,10 artışla 610 milyar 696 milyon 189 bin liraya yükseldi.



Yıllık bazda bakıldığında 13 Ocak ile biten haftada bankalardaki TL cinsi mevduatta yüzde 15 ve yabancı para mevduatta ise yüzde 23,67 artış kaydedildi.



Söz konusu dönemde, yurt içi yerleşiklerin mevduat bankalarındaki toplam TL mevduatı yüzde 0,28 artarak 776 milyar 876 milyon 376 bin liraya yükseldi. Yurt içi yerleşiklerin mevduat bankalarındaki toplam YP mevduatı da bir haftada yüzde 6,97 artışla 514 milyar 532 milyon 108 bin lira düzeyine yükseldi.



Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri





Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,42 yükselişle 324 milyar 113 milyon 715 bin lira, taksitli ticari krediler yüzde 2,04 artışla 211 milyar 665 milyon 657 bin lira oldu. Bu dönemde kredi kartı harcama tutarı yüzde 0,63 azalarak 98 milyar 616 milyon 740 bin liraya geriledi. Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 153 milyar 191 milyon 221 bin lirası konut, 5 milyar 978 milyon 505 bin lirası taşıt ve 164 milyar 943 milyon 989 bin lirası diğer kredilerden oluştu.



Geçen yılın aynı dönemine göre mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 11,94 taksitli ticari krediler yüzde 13,53 ve kredi kartı harcama tutarı yüzde 9,12 arttı.



Kredi kartı harcama tutarının 46 milyar 835 milyon 557 bin lirası taksitli, 51 milyar 781 milyon 183 bin lirası taksitsiz gerçekleşti.



Kredi hacmi arttı





Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi (TCMB dahil), 13 Ocak ile biten haftada 37 milyar 437 milyon 930 bin lira arttı. Böylece söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 1 trilyon 699 milyar 385 milyon 304 bin liradan 1 trilyon 736 milyar 823 milyon 234 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacminde, bir önceki haftaya kıyasla yüzde 2,2, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 18,24 artış kaydedildi.



Verilen kredilerin 1 trilyon 696 milyar 950 milyon 864 bin lirası mali olmayan kesime, 39 milyar 872 milyon 370 bin lirası da mali kesime kullandırıldı.





Tarih Toplam kredi hacmi (Bin TL) Toplam mevduat (Bin TL) 29.01.2016 1.462.789.790 1.258.974.840 26.02.2016 1.474.594.121 1.279.441.104 25.03.2016 1.468.915.369 1.288.647.084 29.04.2016 1.484.170.580 1.288.438.548 27.05.2016 1.518.355.284 1.320.095.429 24.06.2016 1.522.248.065 1.327.349.789 29.07.2016 1.545.761.251 1.335.183.830 26.08.2016 1.551.697.474 1.354.228.937 30.09.2016 1.573.138.811 1.352.997.267 28.10.2016 1.592.377.343 1.378.096.664 25.11.2016 1.649.953.804 1.436.515.549 30.12.2016 1.686.908.873 1.472.896.004



06.01.2017 1.699.385.304 1.485.580.644



13.01.2017 1.736.823.234 1.533.003.557