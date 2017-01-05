Bankacılık Sektörünün Mevduatı Arttı

Bankacılık sektörü toplam mevduatı, geçen hafta 7 milyar 294,9 milyon lira artarak 1 trilyon 472,9 milyar liraya çıktı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.



Buna göre, bankacılık sektörü toplam kredi hacmi (TCMB dahil), 30 Aralık ile biten haftada 13 milyar 797 milyon 905 bin lira arttı. Böylece söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 1 trilyon 673 milyar 110 milyon 968 bin liradan 1 trilyon 686 milyar 908 milyon 873 bin liraya çıktı.



Toplam kredi hacminde, 30 Aralık haftasında bir önceki haftaya kıyasla yüzde 0,82, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 16,17 artış kaydedildi.



Verilen kredilerin 1 trilyon 646 milyar 426 milyon 385 bin lirası mali olmayan kesime, 40 milyar 482 milyon 488 bin lirası da mali kesime kullandırıldı.



Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri





Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,58 yükselişle 322 milyar 564 milyon 969 bin lira, taksitli ticari krediler yüzde 0,54 artışla 205 milyar 251 milyon 40 bin lira oldu. Bu dönemde kredi kartı harcama tutarı yüzde 1,48 artarak 100 milyar 198 milyon 132 bin liraya yükseldi.



Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 152 milyar 395 milyon 520 bin lirası konut, 6 milyar 15 milyon 72 bin lirası taşıt ve 164 milyar 154 milyon 377 bin lirası diğer kredilerden oluştu.



Geçen yılın aynı dönemine göre mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 11,04, taksitli ticari krediler yüzde 9,10 ve kredi kartı harcama tutarı yüzde 7,10 arttı.



Kredi kartı harcama tutarının 46 milyar 966 milyon 412 bin lirası taksitli, 53 milyar 231 milyon 720 bin lirası taksitsiz gerçekleşti.



Bankacılık sektöründeki toplam mevduat





Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) 30 Aralık ile biten haftada 7 milyar 294 milyon 865 bin lira artış görüldü. Söz konusu haftada 1 trilyon 472 milyar 896 milyon 4 bin liraya çıkan bankacılık sektörü toplam mevduatı, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 17,71 arttı.



Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,53 artışla 834 milyar 832 milyon 668 bin liraya, YP cinsinden mevduat yüzde 1,35 artışla 562 milyar 733 milyon 749 bin liraya yükseldi.



Yıllık bazda bakıldığında 30 Aralık ile biten haftada bankalardaki TL cinsi mevduatta yüzde 18,36 ve yabancı para mevduatta ise yüzde 15 artış kaydedildi.



Söz konusu dönemde, yurt içi yerleşiklerin mevduat bankalarındaki toplam TL mevduatı yüzde 0,36 artarak 774 milyar 556 milyon 115 bin liraya yükseldi. Yurt içi yerleşiklerin mevduat bankalarındaki toplam YP mevduatı da bir haftada yüzde 1,37 artışla 485 milyar 150 milyon 46 bin lira düzeyinde gerçekleşti.





Tarih Toplam kredi hacmi(Bin TL) Toplam mevduat(Bin TL) 29.01.2016 1.462.789.790 1.258.974.840 26.02.2016 1.474.594.121 1.279.441.104 25.03.2016 1.468.915.369 1.288.647.084 29.04.2016 1.484.170.580 1.288.438.548 27.05.2016 1.518.355.284 1.320.095.429 24.06.2016 1.522.248.065 1.327.349.789 29.07.2016 1.545.761.251 1.335.183.830 26.08.2016 1.551.697.474 1.354.228.937 30.09.2016 1.573.138.811 1.352.997.267 28.10.2016 1.592.377.343 1.378.096.664 25.11.2016 1.649.953.804 1.436.515.549 30.12.2016 1.686.908.873 1.472.896.004



