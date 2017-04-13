Bankacılık Sektörünün Kredi Hacmi Arttı
BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 7 Nisan itibarıyla 1 trilyon 878,8 milyar liraya yükseldi.
BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 7 Nisan itibarıyla 1 trilyon 878,8 milyar liraya yükseldi. Sektörün takipteki alacakları 13,3 milyar lira, öz kaynakları ise 360,3 milyar lira oldu
Kaynak: Dunya.com
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