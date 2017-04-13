Bankacılık Sektörünün Kredi Hacmi Arttı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 17 milyar 32 milyon lira artarak 1 trilyon 878 milyar 846 milyon liraya ulaştı.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 7 Nisan ile biten haftada 17 milyar 32 milyon lira arttı.



Böylece söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 1 trilyon 861 milyar 814 milyon liradan 1 trilyon 878 milyar 846 milyon liraya yükseldi.



Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 50 milyar 207 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi ise 1 trilyon 733 milyar 33 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.



Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalar arası dahil) 7 Nisan ile biten haftada 22 milyar 238 milyon liralık artış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 1,4 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı 1 trilyon 634 milyar 707 milyon liraya çıktı.



Tüketici kredileri





Verilere göre, tüketici kredileri tutarı 7 Nisan ile biten haftada 1 milyar 220 milyon lira artarak 353 milyar 417 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 173 milyar 912 milyon lirası konut, 6 milyar 532 milyon lirası taşıt ve 172 milyar 973 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.



Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 9 milyar 200 milyon lira artarak 261 milyar 548 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,2 azalarak 81 milyar 222 milyon lira oldu. Söz konusu bireysel kredi kartı alacaklarının 37 milyar 979 milyon lirası taksitli, 43 milyar 243 milyon lirası da taksitsiz oldu.



Bu arada, bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar 7 Nisan itibarıyla bir önceki haftaya kıyasla yüzde 0,7 azalarak 13 milyar 294 milyon liraya geriledi. Takipteki alacaklar bir önceki hafta 13 milyar 393 milyon lira seviyesinde bulunuyordu.



Aynı dönemde bankacılık sisteminin öz kaynakları ise 683 milyon lira artarak 359 milyar 661 milyon liradan 360 milyar 344 milyon liraya çıktı.