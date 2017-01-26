Bankacılık Sektörünün Kredi Hacmi Arttı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 14 milyar 44 milyon lira artarak 1 trilyon 824 milyar 709 milyon liraya yükseldi.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 20 Ocak ile biten haftada 14 milyar 44 milyon lira arttı. Böylece söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 1 trilyon 810 milyar 665 milyon liradan, 1 trilyon 824 milyar 709 milyon liraya çıktı.



Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 51 milyar 487 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi ise 1 trilyon 679 milyar 774 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.



Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalar arası dahil) 20 Ocak ile biten haftada 6 milyar 464 milyon liralık artış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 0,4 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı 1 trilyon 603 milyar 641 milyon lira oldu.





Tüketici kredileri





Verilere göre, tüketici kredileri tutarı 20 Ocak ile biten haftada 342 milyon lira azalarak 338 milyar 869 milyon liraya geriledi. Söz konusu kredilerin 165 milyar 9 milyon lirası konut, 6 milyar 641 milyon lirası taşıt ve 167 milyar 219 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.



Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı yüzde 1,6 artarak 220 milyar 517 milyon liraya, bankaların bireysel kredi kartı alacakları yüzde 1,4 azalarak 79 milyar 789 milyon liraya geriledi. Söz konusu bireysel kredi kartı alacaklarının 38 milyar 637 milyon lirası taksitli, 41 milyar 152 milyon lirası da taksitsiz gerçekleştirildi.



Öte yandan, bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar 20 Ocak itibarıyla bir önceki haftaya kıyasla yüzde 0,8 azalarak 12 milyar 954 milyon liraya indi. Takipteki alacaklar bir önceki hafta 13 milyar 61 milyon lira seviyesinde bulunuyordu.



Aynı dönemde bankacılık sisteminin öz kaynakları ise 4 milyar 682 milyon lira artarak 338 milyar 91 milyon liradan 342 milyar 773 milyon liraya çıktı.