Bankacılık Sektörünün Kredi Hacmi Arttı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 40 milyar 893 milyon lira artarak 1 trilyon 819 milyar 356 milyon liraya yükseldi.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 13 Ocak ile biten haftada 40 milyar 893 milyon lira arttı. Böylece söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 1 trilyon 778 milyar 463 milyon liradan 1 trilyon 819 milyar 356 milyon liraya çıktı.



Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 51 milyar 240 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi ise 1 trilyon 674 milyar 83 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.



Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalar arası dahil) 13 Ocak ile biten haftada 46 milyar 673 milyon liralık artış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 3 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı 1 trilyon 606 milyar 638 milyon lira oldu.



Tüketici kredileri





Verilere göre, tüketici kredileri tutarı 13 Ocak ile biten haftada 1 milyar 371 milyon lira artarak 339 milyar 420 milyon liraya ulaştı. Söz konusu kredilerin 164 milyar 870 milyon lirası konut, 6 milyar 685 milyon lirası taşıt ve 167 milyar 865 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.



Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı yüzde 2 artarak 219 milyar 823 milyon liraya çıktı, bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,04 azalarak 81 milyar 191 milyon liraya geriledi. Söz konusu bireysel kredi kartı alacaklarının 38 milyar 386 milyon lirası taksitli, 42 milyar 805 milyon lirası da taksitsiz gerçekleştirildi.



Öte yandan, bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar 13 Ocak itibarıyla bir önceki haftaya kıyasla yüzde 0,07 artarak 13 milyar 166 milyon liraya yükseldi. Takipteki alacaklar bir önceki hafta 13 milyar 157 milyon lira seviyesinde bulunuyordu.



Aynı dönemde bankacılık sisteminin öz kaynakları ise 414 milyon lira artarak 339 milyar 665 milyon liradan 340 milyar 79 milyon liraya çıktı.