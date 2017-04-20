Bankacılık Sektöründe Şube Azaldı Personel Arttı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), mevduat, kalkınma ve yatırım bankaları toplam şube sayısının, 2017'nin ilk çeyreğinde bir önceki yıl sonuna göre 10 bin 754'e gerilediği, çalışan sayısının ise 196 bin 758'e yükseldiği bildirdi.



TBB'nin Mart 2017 dönemine ilişkin mevduat, kalkınma ve yatırım bankalarını kapsayan "Türkiye'de Bankacılık Sistemi: Banka, Şube ve Personel Bilgileri" raporu yayımlandı.



Rapora göre, bankacılık sisteminde bu yılın ocak- mart döneminde faaliyet gösteren banka sayısı 52, mevduat banka sayısı 34, kalkınma ve yatırım bankaları sayısı 13 ve katılım bankaları sayısı 5 oldu. Mevduat bankalarından 3'ü kamu, 9'u özel ve 21'i yabancı sermayeli banka konumunda bulunuyor.



Mart 2017 itibarıyla mevduat ile kalkınma ve yatırım bankalarının toplam şube sayısı 10 bin 754'e geriledi. Bu sayı 2016 yıl sonuna kıyasla 27 ve geçen yılın aynı dönemine göre 431 azalışa işaret etti.



Şube sayısı, 2017'nin ocak-mart döneminde 2016 yıl sonuna göre kamu sermayeli mevduat bankalarında 6, kalkınma ve yatırım bankalarında bir artarken, yabancı sermayeli mevduat bankalarında 29, özel sermayeli mevduat bankalarında 5 azaldı.



Aynı dönemde mevduat bankalarında banka başına ortalama şube sayısı 315 oldu. Bu rakam kamusal sermayeli mevduat bankalarında bin 236, özel sermayeli mevduat bankalarında 459, yabancı sermayeli bankalarda ise 137 seviyesinde gerçekleşti.



Bankalarda istihdam 196 bin 758'e yükseldi



Mart 2017 itibarıyla mevduat ile kalkınma ve yatırım bankalarında çalışan sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 3 bin 865 (yüzde 1,9) azalırken, 2016 yıl sonuna kıyasla da 59 kişi arttı.



Geçen yıl sonu verileriyle karşılaştırıldığında çalışan sayısı, kamusal sermayeli mevduat bankalarında 862, özel sermayeli mevduat bankalarında 88 kişi artarken, yabancı sermayeli mevduat bankalarında 827, kalkınma ve yatırım bankalarında 63, fon bankasında ise bir kişi azaldı.



Ocak-Mart 2017 döneminde, banka çalışanlarının yüzde 29'u kamusal sermayeli mevduat bankaları, yüzde 38'i özel sermayeli mevduat bankaları, yüzde 30'u yabancı sermayeli mevduat bankaları ve yüzde 3'ü ise kalkınma ve yatırım bankaları tarafından istihdam edildi.



Mevduat bankalarında banka başına çalışan sayısı 5 bin 632 olurken, bu sayı kamu sermayelilerde 19 bin 483, özel sermayelilerde 8 bin 203, yabancı sermayelilerde 2 bin 808, kalkınma ve yatırım bankalarında ise 406 düzeyinde gerçekleşti



Şube başına düşen ortalama çalışan sayısı mevduat bankalarında 18, kalkınma ve yatırım bankalarında 126, kamu sermayeli bankalarda 16, özel sermayeli bankalarda 18 ve yabancı sermayeli bankalarda 21 oldu.





Bankacılık sektöründe çalışanların yüzde 78'i yükseköğretim mezunu



Rapora göre, mart sonu itibarıyla bankacılık sektöründe çalışanların yüzde 1'i ilköğretim, yüzde 14'ü orta öğretim ve yüzde 78'i yükseköğretim kurumları mezunlarından, yüzde 7'si ise yüksek lisans ve doktora yapanlardan oluştu.



Öte yandan bankacılık sektöründe kadın çalışan oranı yüzde 51 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran kamusal sermayeli mevduat bankalarında yüzde 44, özel ve yabancı sermayeli mevduat bankalarında yüzde 55 olurken, fon bankası ile kalkınma ve yatırım bankalarında yüzde 35 düzeyinde hesaplandı.



Mart 2017 sonu itibarıyla, 2016 yıl sonu nüfus bilgisine göre yüz bin kişiye düşen çalışan sayısı 246, şube sayısı ise 13 oldu.