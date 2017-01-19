Bankacılık Sektörü Kredi Hacmi 37,5 Milyar Lira Arttı

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi 37 milyar 438 milyon 830 bin lira arttı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 13 Ocak ile biten haftanın 'Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; bankacılık sektörü toplam kredi hacmi 37 milyar 438 milyon 830 bin lira artarak 1 trilyon 736 milyar 823 milyon 234 bin liraya çıktı. Verilen kredilerin 1 trilyon 696 milyar 950 milyon 864 bin lirası mali olmayan kesime, 39 milyar 872 milyon 370 bin lirası da mali kesime kullandırıldı. Aynı haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,42 yükselişle 324 milyar 113 milyon 715 bin lira, taksitli ticari krediler yüzde 2,04 artışla 211 milyar 665 milyon 657 bin lira oldu. Bu dönemde kredi kartı harcama tutarı da yüzde 0,63 azalarak 98 milyar 616 milyon 740 bin liraya indi. - İSTANBUL