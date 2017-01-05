Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi 13 milyar 797 milyon 795 bin lira arttı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 30 Aralık ile biten haftanın 'Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, bankacılık sektörü toplam kredi hacmi 13 milyar 797 milyon 795 bin lira artarak 1 trilyon 686 milyar 908 milyon 873 bin liraya yükseldi. Verilen kredilerin 1 trilyon 646 milyar 426 milyon 385 bin lirası mali olmayan kesime, 40 milyar 482 milyon 488 bin lirası da mali kesime kullandırıldı. - İSTANBUL
Bankacılık Sektörü Kredi Hacmi 13,8 Trilyon Lira Arttı
Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi 13 milyar 797 milyon 795 bin lira arttı.
Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi 13 milyar 797 milyon 795 bin lira arttı.
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