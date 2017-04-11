Banka Soyguncusu Sedye Ile Adliyeye Sevk Edildi

Haber-Kamera: Ali AKSOYER / İstanbul DHA



Pendik'te bir bankanın Kaynarca şubesinde soygun girişiminde bulunan ve güvenlik görevlisi ile girdiği silahlı çatışmada yaralanan U.U., taburcu olduktan sonra getirildiği Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alındıktan sonra sedye ile adliyeye sevk edildi. Şüpheli paraya ihtiyacı olduğu için soygun yapmaya çalıştığını söylediği öğrenildi.



Kaynarca'da 31 Mart 2017 tarihinde meydana gelen olayda banka şubesine gelen silahlı bir kişi müşterilerden birini rehin alarak bankayı soymaya kalkmıştı. Bankada korku dolu anların yaşanmasına neden olan olay sırasında banka müşterisi kadın G.Y'yi uzun süre rehin tutan saldırgan, daha sonra banka güvenlik görevlisi ile silahlı çatışmaya girmişti. Olayda güvenlik görevlisi S.P., ağır şekilde yaralanırken, ayağından vurulan şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.



Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyat edildikten sonra Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli U.U., ifadesinin tamamlandıktan sonra sedyeyle adliyeye sevk edildi. Şüphelinin poliste verdiği ifadesinde maddi problemleri olduğunu bu nedenle soygun yapmaya karar verdiğini anlattığı öğrenildi.