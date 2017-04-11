Banka Müdürünün Dikkati Dolandırıcıları Yakalattı

Samsun'da yaşayan bir vatandaşı telefonla arayan dolandırıcılar, "FETÖ hesabına para yatırdı" diyerek 26 bin lira aldı. Ertesi gün vatandaşı tekrar arayan dolandırıcılar, 35 bin lira daha istedi. Parayı çekmek için banka şubesine giden dolandırıcılar, kıskıvrak yakalandı. Edinilen bilgiye göre Samsun Terme'de yaşayan A.P'yi telefonla arayan dolandırıcılar, kendilerini polis olarak tanıttı. Dolandırıcılar telefonda "FETÖ hesabına para yatırdı, polise yardımcı ol, bize para yolla, terör örgütü üyelerini yakalayalım" diyerek vatandaşı kandırdı. 6 Nisan Perşembe günü parasını İstanbul'daki bir PTT şubesine yollamasını isteyen dolandırıcılar, vatandaştan 26 bin lira aldı. Ertesi gün İkinci kez A.P.'yi arayan dolandırıcılar, vatandaşı tekrar para yollaması gerektiğine inandırdı.