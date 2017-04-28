Banka müdürünün başına silah dayadı, 3 milyon TL havale yaptırdı...O anlar kamerada

Maltepe'de, bir banka kadın müdürünün başına silah dayayan iş adamı, hesabına 3 milyon lira para aktardı



İSTANBUL - Maltepe'de, bir bankanın kadın müdürünün başına silah dayayan iş adamı, hesabına 3 milyon lira para aktardı. Paranın 1 milyon 330 bin lirasını 12 ayrı hesaba havale eden iş adamı, polis ekiplerince yakalanırken, hesaplardaki paralar bloke edildi.

Olay, dün Maltepe'de meydana geldi. İddiaya göre, iş adamı Ramazan Kenan A., her zaman çalıştığı bankaya müşteri kılığında gitti. Özel bankanın kadın müdürünün odasına yönelen A., borçları olduğunu söyleyerek yardım istedi. İkili sohbet ederken A. tabancasını çekti ve banka müdürünün başına dayayarak, "Hesabıma 3 milyon lira aktaracaksın" dedi. Banka bayan müdürü, korku ve dehşet içinde iş adamını sakinleştirerek engel olmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. Bu sırada durumu fark eden güvenlik görevlisi odaya girdi. Ancak, Ramazan Kenan A., bankacıyı vurma tehdidiyle görevlinin tabancasını elinden aldı.

Banka müdürü, iş adamının tehditleri üzerine, 3 milyon lirayı Ramazan Kenan A.'nın hesabına aktardı. Ramazan Kenan A., hesabına geçen paranın 1 milyon 330 bin lirasını 12 kişiye havale etti. Banka görevlisi bu işlemler yapılırken panik butonuna basarak polise haber verdi. Kısa süreden bankaya ulaşan polis ekiplerinin kapıda beklediğini anlayan banka müdürü, iş adamını sakinleştirerek, "Yapacak bir şey yok olan oldu. Sonra hesap yaparız" diyerek Ramazan Kenan A.'yı uğurladı. Tehditle hesabına 3 milyon lira aktaran iş adamı kapıdan çıktığı anda polis ekiplerince gözaltına alındı.

Banka yetkilileri Ramazan Kenan A. ve havale yaptığı 12 hesaba bloke koydurdu. Gözaltına alınan Ramazan Kenan A., işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. İki ayrı suçtan kaydı olan şüphelinin ifadesinde kimseye bir şey yapma niyetinde olmadığını, karton işi yaptığını ve borçlandığını söylediği öğrenildi.

Bankanın kameralarına yansıyan görüntülerde ise iş adamı Ramazan Kenan A.'nın bankaya girdiği, bir süre sonra banka müdürünün odasına girdiği görülüyor. Daha sonra güvenlik görevlisinin banka müdürünün odasına yöneldiği görülüyor.